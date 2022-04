Leser ärgern sich Warum sind in Braunschweig die Schranken immer so lange unten?

Am Bahnübergang Grünewaldstraße – Bahnhof Gliesmarode – erneuert die Bahn die Signaltechnik. Die Stadt erwägt parallel dazu den Bau einer Unterführung.

Braunschweig. Leser haben kritische Fragen zu den Bahnübergängen an der Grünewaldstraße und am Lünischteich in Braunschweig. Hier sind die Antworten.