Verkehr in Braunschweig

Verkehr in Braunschweig Tempo 30 auf Braunschweigs Mittelweg gescheitert

Der Bezirksrat der Nordstadt ist erneut mit dem Wunsch gescheitert, auf Braunschweigs Mittelweg die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 verringern zu lassen. Das Risiko für querende Schulkinder sollte verringert werden.

Bereits vor drei Jahren hatte dies die SPD angeregt. Ein Vorhaben, das ebenso scheiterte, wie nun der Antrag der Grünen. Die Grünen, so Rochus Jonas, hätten Wünsche von Anwohnern aufgenommen, die um eine Ausweitung der bisherigen Tempo-30-Strecke gebeten hatten.

Der Mittelweg zählt zu den Straßen der Stadt, auf denen der Autoverkehr besonders dicht ist. In Höhe BS-Energy sind täglich 11.900 Fahrzeuge samt Busse der Line 426 unterwegs. Im Siegfriedviertel sind es 8500. Die Tempoverringerung sollte darum mit Augenmaß erfolgen. Der bisherige Tempo-30-Abschnitt sollte nur um 100 Meter verlängert werden. Jonas: „Manche Anwohner hatten sich einen deutlich längeren Tempo-30-Abschnitt gewünscht.“

Die Hoffnung des Bezirksrats ruhten auch darauf, dass vom geplanten Tempo-30-Abschnitt nicht nur Fußgänger, sondern auch Autofahrer profitiert hätten, die aus der Isoldestraße auf den Mittelweg einbiegen. Dichter Verkehr, Tempo 50 und ein unübersichtlicher Straßenverlauf erschweren dies.

Etwa 100 Meter sollte die Tempo-30-Strecke lang werden. Foto: Jürgen Runo

Der größte Vorteil sollte sich jedoch beim subjektiven Sicherheitsgefühl einstellen. Weil der Mittelweg eine Barrierewirkung im Siegfriedviertel hat und die Bewohner von Kitas und Schulen trennt, sollten Autofahrer früher vom Gas gehen, damit Fußgänger die Querungshilfen besser nutzen können.

Die Erwartung im Bezirksrat war auch: Weil große Teile der Innenstadt zu Tempo-30-Gebieten erklärt wurden, schienen sich auch die Bedingungen für eine Verlängerung der Tempo-30-Strecke auf dem Mittelweg verbesseret zu haben. Es sollte anders kommen.

Stadtverwaltung hat die Gefahrenlage geprüft

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr teilte dem Bezirksrat nun mit, dass Tempo 50 bleiben werde. Die Straßenverkehrsordnung lege bundesweit fest, dass innerorts Tempo 50 gefahren werden darf. Eine Verringerung auf Tempo 30 sei nur in Ausnahmefällen möglich.

Im Jahr 2019 sei dies bereits geprüft worden. So müsse beispielsweise aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehen, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs erheblich übersteigt. Im Jahr 2019, so die Verwaltung, sei das nicht erkennbar gewesen. Eine neuerlich Prüfung habe ergeben: Am damaligen Sachverhalt habe sich nichts geändert. Tempo 30 sei somit auf dem 100 Meter langen Mittelweg-Abschnitt „unzulässig“.

Jonas macht keinen Hehl daraus, die Gefahrenlage am Mittelweg anders als die Tiefbauverwaltung einzuschätzen. Gleichwohl hofft er, „dass nichts passiert und niemand sich Vorwürfe machen muss, nicht energischer für die Tempo-30-Strecke eingetreten zu sein“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de