(Symbolbild) In Braunschweig wurde ein Wettbüro überfallen. Der Täter erbeutete Bargeld und konnte flüchten.

Überfall in Braunschweig

Überfall in Braunschweig Überfall auf Braunschweiger Wettbüro

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag ein Wettbüro in der Kreuzstraße in Braunschweig überfallen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Mann die 42-jährige Angestellte des Wettbüros mit einem Schlagstock und forderte Geld.

Nachdem der Täter einen mittleren vierstelligen Betrag erbeutete, er in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

45-50 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

normale Statur

kurzer Vollbart

blaue Augen

dunkelgraue Jacke

schwarzer Rucksack

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 21.4 gegen 14.30 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann oder die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516.

