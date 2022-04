Unternehmen in Braunschweig Gärtnerei Volk in Braunschweig – Jubiläum im Blütenmeer

Jubiläum am Hasenwinkel. Die Gärtnerei Volk besteht seit 150 Jahren. Ein Unternehmen, das zu den guten Adressen Braunschweigs zählt. Und wer sich mit den Inhabern unterhält, der merkt: Das soll auch so bleiben.

Volk ist eine Institution in der Stadt. Auch, weil sich an der Adresse - Hasenwinkel 1 - in 150 Jahren nichts geändert hat. „Geändert hat sich nur, dass wir mittlerweile mitten in der Stadt liegen“, erzählt Eberhard Volk. In der Gärtnerei spürt man mittlerweile Braunschweigs Wandel. War es in der langen Geschichte mitunter so, dass nicht Blumen, sondern nur Kohlrabi und andere Nutzpflanzen verkauft wurden, so spürt man den Wandel der Stadt mittlerweile an anderer Stelle. Wenn zum Beispiel der Nachbar, die Berufsfeuerwehr, ein neues Lagezentrum baut. Zwei Jahre Straßensperrung. Lebenslang vertraute Anfahrtwege änderten sich.

Auch das Ringgleis habe in der Gärtnerei Spuren hinterlassen, erzählt Volks Tochter Susanne Köninger: „Vor zwei Jahren haben wir einen richtigen Fahrrad-Parkplatz angelegt.“ Die alten Felgenkneifer verschwanden. Sie waren zu eng für Fahrräder mit breiteren Reifen. Zumal die Kundschaft, die per Fahrrad kommt, viel zahlreicher geworden sei.

Gärtnerei Volk Foto: Jürgen Runo

Einen gehörigen Anteil, sagt Volk, habe daran auch das Café Flora, das die Lebenshilfe in der Gärtnerei betreibt. „Wir hatten natürlich zuvor mit Kollegen gesprochen, ob es tatsächlich eine gute Idee sein kann, eine Gärtnerei um ein Café zu ergänzen. Als das Café während der Pandemie schließen musste, da haben wir bemerkt, welche Anziehungskraft verloren ging.“

Homeoffice ließ die Blumen-Nachfrage steigen

Die Gärtnerei selbst, so Susanne Köninger, sie ist mittlerweile alleinige Geschäftsführerin der Gärtnerei Volk GmbH, sei vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen: „Natürlich war es spürbar, als wir kurz vor Weihnachten 2020 schließen mussten.“ Dagegen stehe jedoch: „Homeoffice hat dafür gesorgt, dass das Bedürfnis stieg, mehr Blumen in den eigenen vier Wänden zu haben.“

Wenn man so will, ist der Familienbetrieb in fünfter Generation zu einem guten Stück Showroom. Vor Jahrzehnten bereits, erzählt Volk, sei der Wandel von einem landwirtschaftlichen Unternehmen, das eigene Pflanzen anbaut und verkauft, zu einem reinen Handelsunternehmen für Blumen und Zubehör erfolgt. Inklusive Umbau. Zeugnis vom Wandel sei der kleine Teich samt Mini-Wasserfall. „Verkaufsräume, die nur von Stahl und Glas geprägt sind – das war mir zu trist.“

Die Gärtnerei Volk vor etwa 100 Jahren. Auf großen Flächen am Hasenwinkel wurden noch Blumen und Nutzpflanzen gezogen. Foto: Gärtnerei Volk

Rund 5000 Quadratmeter ist das Grundstück groß, wo Trends für Blumenfreunde gezeigt und verkauft werden. Eigene Akzente, sagt Susanne Köninger, könne man zwar setzen, „aber nur im homöopathischem Umfang“. Die Kundschaft wisse, was sie wolle: „Als wir vor zwei Jahren von der Pflanzen-Verpackung in transparenten Folien auf Papier-Verpackungen umgestiegen sind, gab es viele Diskussionen.“ Das werde sich wohl demnächst wiederholen: „Aus Umweltgründen möchten wir eigentlich auch weg von Blumenerde mit Torf. Viele Kunden sehen aber keinen Anlass, auf etwas zu verzichten, mit dem sie in der Vergangenheit höchst zufrieden waren.“

Es werden steigende Preise erwartet

Doch wirkliches Ungemach komme mittlerweile von anderer Seite, erzählt sie: „Die Preise werden steigen. Die kleinen Verkaufstöpfe aus Plastik sind zum Beispiel binnen kürzester Zeit um 30 Prozent teurer geworden. Kleine Osterhasen-Figuren, die früher für 4,99 Euro zu haben waren, kosten plötzlich das Dreifache.“ Volk bereiten die Energiepreise Sorgen. Die Gärtnerei wird mit Fernwärme versorgt. Erhöhungen sind bereits angekündigt. „Das wird aber auch unsere Kunden treffen. Es geht nicht nur um erhebliche Nachzahlungen. Auch die Vorauszahlungen werden steigen.“

Zum Glück gebe es aber auch Gegenbewegungen. „Der Dschungel-Trend bei Jüngeren – 50 Pflanzen in 20 Quadratmeter großen Zimmern.“ Ausgestattet mit Internetwissen und botanischem Namen gehe es auf die Suche nach ganz besonderen Pflanzen: „Weil das Blatt etwas anders marmoriert sein muss, wird klaglos das Dreifache bezahlt.“ Für das Volk-Jahr 151 steht darum auf dem Programm: Die Traditionsgärtnerei soll etwas „dschungeliger“ werden.

