Besucheransturm in Braunschweigs Innenstadt

Vom Bohlweg aus in Richtung Langer Hofwaren auch am Sonntag wieder Tausende unterwegs.

Die Innenstadt von Braunschweig nähert sich wieder der Normalität. Das verkaufsoffene Wochenende sorgte für Besuchermassen. Besonders stark war der Ansturm am Samstag. Wie im Frühjahr üblich, ging es um Mode und Auto.

Besuchermagnet waren 120 Fahrzeuge von Händlern der Region. Die Fußgängerzone wurde Parkplatz. Neugierige gab es mehr als reichlich. Zumal das Thema Elektromobilität mehr und mehr Interessenten findet Auffällig: Angesichts der Corona-Lockerungen sah man in der Fußgängerzone nur noch wenige Passanten, die Maske trugen. In den 1A-Lagen wie Hutfiltern, Damm, Schuhstraße waren sie häufiger zu sehen als in deren Seitenstraße. Vielfach hing die Maske locker am Handgelenkt. Griffbereit, denn in den Geschäften überwiegen die Maskenträger weiterhin.

Gleichwohl scheinen die Vor-Corona-Verhältnisse noch längst nicht vollkommen zurück zu sein. Parkplätze gab es in Braunschweigs Parkhäusern nämlich jederzeit reichlich. Gegen 15.30 Uhr, eigentlich die Zeit der stärksten Passantenzahlen in der Innenstadt, waren 2400 Parkplätze unbelegt. Einzig das Parkhaus Schloss befand sich ständig an der Kapazitätsgrenze.

Dennoch: Die Passanten-Frequenzen, die in Braunschweig per Laser gemessen werden, lagen zehn Prozent über dem, was an einem durchschnittlichen Samstag zu erwarten gewesen wäre. Am Rathaus wurden sogar mehr als 20 Prozent gemessen.

Besucherzahlen in der Innenstadt steigen wieder

Wohl auch, weil sich dort die Verbindung zwischen den beiden großen Besuchermagneten befand. Rund um dem Dom hatte viele Autohändler ihre Fahrzeuge ausgestellt. Auf dem Burgplatz trafen sich außerdem die Porsche- und Käferfreunde.

Der Schlossplatz war hingegen große Infomeile, wo man zum Beispiel auch seine Geschicklichkeit auf dem E-Bike testen konnte. Gleichwohl war der Sonntag etwas schwächer als der Samstag besucht.

Es fehlte die Sonne, die am Samstag an einigen geschützten Stellen der Innenstadt T-Shirt-Atmosphäre hat aufkommen lassen. Zudem blieb der ganz große Zuspruch aus dem Umland aus. Obwohl einige Parkhäuser geschlossen hatten, wollte sich noch nicht einmal das Parkhaus Schloss gänzlich füllen. Das Stadtmarketing war dennoch zufrieden: Die Besucherzahl am Samstag lag nur noch 15 Prozent unter der Vor-Corona-Zeit. Die Besucherzahl am Sonntag lag 50 Prozent über dem Vorjahres-Ergebnis

