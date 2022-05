Küchentipp aus Braunschweig: Wildkräuter im Salat oder Tee

Wird der Blick auf bestimmte Dinge fokussiert, fallen sie fortan überall auf. Wenn Sie Nachwuchs erwarten, sehen Sie ständig schwangere Frauen. Vor ein paar Tagen habe ich in einer kleinen Familienrunde an einer sehr kurzweiligen Kräuterwanderung in Riddagshausen teilgenommen. Seitdem finde ich beim Spazierengehen an jeder Ecke Gundermann, Knoblauchrauke und Giersch. Und natürlich Brennnesseln, wobei mir dieses vermeintliche Unkraut selbstverständlich schon vor dem Kräuterspaziergang aufgefallen ist. Vor allem beim Jäten im Garten.

Doch die Definition von Wild- und Unkraut ist reine Ansichtssache, und so akzeptiere ich mittlerweile die angriffslustigen Hautquaddel-Erzeuger als großzügigen Lieferanten von Vitamin C und Eiweiß. Auch eine gute Rechtfertigung, den Zaun am Nachbargrundstück nicht ständig von den wuchernden Nesseln befreien zu müssen.

Brennnesseln enthalten viel Eiweiß und eignen sich gut als Salat

Sehen Sie das Grün einfach als Nahrungsquelle für schlechte Zeiten. Denn wie ich während des kleinen Ausflugs von der Waldpädagogin Gisela gelernt habe, lassen sich die Giftnesseln durch Abstreifen vom Stängel Richtung Spitze entwaffnen, ohne dass Sie ihre Dosis in die Haut absetzen können.

So vorbereitet, wird aus den Blättern ein leckerer Salat. Oder zumindest ein urwüchsig gesunder, denn erstaunlicherweise enthalten 100 g Brennnesseln etwa zweidrittel soviel Eiweiß wie die entsprechende Menge Ei. Wundern sie sich also nicht, wenn demnächst Horden von Bodybuildern durch die Wälder streifen um literweise Smoothies aus dem geernteten Grün zu mixen.

Unser Kolumnist Torsten Kluske betreibt die Kochschule KochBlogHaus in Braunschweig. Foto: Torsten Kluske

Giersch und Romana – eine perfekte Mischung

Doch zurück zu den schon erwähnten Wildkräutern. Allgemein gilt die Faustregel: je jünger die Pflanzen, desto besser lassen sie sich verzehren. Knoblauchrauken-, Giersch- oder Gundermann-Blätter sind in diesem Stadium zart in der Struktur und enthalten noch nicht so ausgeprägte Bitterstoffe. Mittlerweile ist ja nicht nur unser Verdauungsapparat ziemlich verweichlicht, auch der Geschmackssinn muss erst lernen, sich an die herzhaften Aromen zu gewöhnen.

Ein weiterer guter Tipp ist somit, eine kleinere Menge Wildkräuter mit bekannten Zutaten zu mischen, also etwa 100 g Romana mit 20 g Giersch. Bei letzterem ist der Anteil an Vitaminen und Nährstoffen um ein Vielfaches höher als im überzüchteten Salat, und auch der kräftige Geschmack wird sich trotz geringer Beimischung durchsetzen.

Wichtig: Im Hinterland sammeln, wo die Hunde nicht markieren

Noch einfacher ist die Zubereitung eines Wildkräuter-Tees, den Sie je nach Wetterlage sowohl heiß als auch kalt servieren können. Verwenden Sie hierfür beispielsweise junge Triebe vom Gundermann mit zarten Blättern, die Sie am besten „im Hinterland“ sammeln. So verhindern Sie neben aufdringlichen Bitternoten auch ungewollte Fremdaromen, falls direkt am Wegesrand die Markierlinie der Hunde entlangführt. Für zwei große Tassen benötigen Sie: Eine gute Handvoll Gundermann – 4 Scheiben Zitrone – 2 EL Honig

Das Teewasser aufkochen und ausschalten. Den Gundermann abspülen und in das heiße Wasser geben. Etwa 15 Minuten ziehen lassen und durch ein Sieb in Tassen füllen. Diese mit Honig und den Zitronenscheiben ergänzen. Zur Deko ein paar Zweige Gundermann zufügen, gerne mit Blüten.

Gundermann erinnert an Minze und Lakritz

Im Sommer kalt mit reichlich Eiswürfeln im Glas servieren. Das Wildkraut erinnert frisch geerntet und leicht zerrieben an Minze und Lakritz. Die Blüten haben eine süßliche Note und bieten sich auch als Deko oder Aromengeber für manch ein Dessert an. So haben Sie eine hübsche Alternative zu den überstrapazierten Minz-Blättchen.

Blumen waren übrigens auf unserer Wanderung ein interessantes Thema, beispielsweise wusste ich nicht, dass die Blüte von Löwenzahn aus hunderten kleinen Blüten besteht.

Der Autor betreibt die Kochschule KochBlogHaus in Braunschweig.

