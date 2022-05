Braunschweigs Polizei stellt Handydieb auf frischer Tat

Braunschweig. In Braunschweigs Innenstadt ist Polizisten am Freitag ein Mann aufgefallen, der einer Angestellten das Handy gestohlen hat. Seine Tasche war voll.

In Braunschweigs Fußgängerzone hat die Polizei am Freitag einen Mann gestellt, der das Handy einer Angestellten gestohlen hatte. (Archivbild)

Braunschweigs Polizei hat am Freitagmittag am Damm einen Mann beim Handydiebstahl erwischt. Beamte in Zivil beobachteten gegen 12.45 Uhr, wie ein 32-jähriger Braunschweiger durch einen Nebeneingang in das Lager eines Einzelhandelsgeschäfts ging. Sie achteten deshalb auf ihn, weil der Mann den Polizisten bereits aus anderen Verfahren bekannt war.

Als der Mann den Laden wieder verließ, sprachen die Polizisten ihn an. Der 32-Jährige hatte tatsächlich diverse Spiele, Sammelkarten und Stifte in seiner Tasche. Des Weiteren konnten die Beamten ein Handy auffinden, welches dem Mann offensichtlich nicht gehörte. Es stellte sich heraus, dass das Telefon einer Angestellten des Geschäfts gehörte. Die Frau bekam ihr Handy zurück.

Woher die anderen Gegenstände stammen, sei laut Polizei nun Bestandteil der Ermittlungen.

red

