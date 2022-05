Unfall mit vier LKW auf A2 bei Braunschweig – Glück im Unglück

Vier LKW waren an einem Unfall auf der A2 in Braunschweig am Donnerstagnachmittag beteiligt. Zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig Ost, in Fahrtrichtung Berlin verursachte die Unfallmeldung gegen 14.50 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr. Der Rüstzug der Hauptwache und die Ortsfeuerwehr Bienrode musste laut Mitteilung der Leitstelle zu dem Einsatz auf der A2, Fahrtrichtung Berlin ausrücken.

Nach einer ersten Meldung an die Feuerwehr sollten vier LKW am Unfall beteiligt und möglicherweise noch zwei Personen in den LKW eingeklemmt gewesen sein. An der Unfallstelle wurden vier verunfallte LKW mit teilweise erheblichen Schäden an den Fahrerkabinen und den Rückwärtigen Aufbauten vorgefunden.

Wie durch ein Wunder: Alle vier LKW-Fahrer bleiben ohne schwere Verletzungen

Es stellte sich aber heraus, dass sich keiner der LKW-Fahrer mehr in seinem Führerhaus befand. Alle vier Kraftfahrer konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Details, ebenso nicht zum verursachten Schaden.

Eine Untersuchung durch den ebenfalls mitalarmierten Notarzt ergab, dass niemand schwer verletzt wurde. Einer der Beteiligten hätte im Krankenhaus untersucht werden sollen, lehnte dies jedoch ab. Die Ortsfeuerwehr Bienrode stellte während der Unfallaufnahme und dem Auffangen von Betriebsstoffen den Brandschutz sicher. Der Einsatz endete für die letzten Einsatzkräfte um 16:55 Uhr.

