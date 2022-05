Kochtipp aus Braunschweig: Herzhaft-süßer Rhabarber-Gewürzketchup

Ketchup ist geschmacklich eine grandiose Mischung aus süß, sauer und salzig. Vor allem die Unmenge an Zucker macht den Reiz der Kartoffelstäbchenbegleitung aus. Seien wir ehrlich, ein Leben ohne Ketchup ist möglich, aber sinnlos.

Das Interessante an der klassischen Zubereitung der roten Tunke ist, dass die Hauptzutat nicht zu den Gemüsesorten zählt. Denn bei Tomaten handelt es sich botanisch gesehen um Beeren und somit um Obst. Man könnte daher sagen, Ketchup ist eine Fruchtsauce.

Zucker spielt bei der Herstellung von Ketchup geschmacklich eine große Rolle

In unseren Küchen werden die roten Paradiesäpfel jedoch meist für herzhafte Gerichte verwendet. Obwohl Ketchup etwa die zehnfache Menge Zucker gegenüber Salz enthält, sind sich doch alle darüber einig, dass man es nicht auf einem Dessert finden wird. Es sei denn, die moderne Gastronomie kommt auf immer neue Ideen.

Im kulinarischen Sinn bezeichnet man Obst, das für würzige Zubereitungen verwendet wird, als „Fruchtgemüse“. Dazu werden beispielsweise auch Paprika, Auberginen und Kürbisgewächse gezählt. Diese bereitet man allerdings überwiegend herzhaft und nicht allzu süß zu. Dagegen spielt der schon erwähnte Zucker bei der Herstellung von Ketchup geschmacklich eine große Rolle.

Er hat aber noch eine weitere Funktion, denn er sorgt für die lange Haltbarkeit des roten Goldes. Einen ausgleichenden Gegenspieler findet die latent penetrante Süße in einer Säure-Komponente. Im Fall von klassischem Ketchup wird einfach Branntweinessig zugefügt. Zum Schluss kommt noch soviel Salz dazu, dass das Ganze gerade noch die Kurve des Herzhaften nimmt.

Eine Frucht wird wie ein Gemüse verwendet

Wenn man ein bisschen über den Begriff „Fruchtgemüse“ nachdenkt, könnte man auf die Idee kommen, dass die umgekehrte Bezeichnung „Gemüsefrucht“ viel besser passen würde. Man verwendet bei einem Rezept also eine Frucht wie ein Gemüse.

Eine „Gemüsefrucht“ wäre dann genau das andere Konstrukt, also ein Gemüse, dass wir für Desserts oder andere süße Gerichte verwenden. Wie es der Zufall will, startet ein gutes Beispiel gerade in seine Saison: Rhabarber

Torsten Kluske betreibt die Kochschule KochBlogHaus in Braunschweig. Foto: Torsten Kluske

So gelingt herzhaft süßer Rhabarber-Ketchup

Nun muss man nur noch eins und eins zusammenzählen und schon kommt man wie selbstverständlich auf das heutige Rezept. Es gibt herzhaft süßen Rhabarber-Ketchup.

Rezept: 400 g Rhabarber — 150 g Zucker — 60 ml Zitronensaft — 20 g Tomatenmark — 10 g Salz — ½ TL Ras el hanout.

Den Rhabarber waschen, von trockenen Enden und Blättern befreien und in ca. 1 cm lange Stücke schneiden. In einem Topf bei kleiner Hitze zusammen mit Zucker, Zitronensaft, Tomatenmark, Ras el hanout und Salz so lange köcheln, bis die Stückchen komplett zerfallen sind. Mit einem Pürierstab sehr fein mixen und noch heiß in ein mit kochendem Wasser ausgespültes Gefäß mit Deckel füllen. Anschließend gleich verschließen und auskühlen lassen.

Zitronensaft mindert das stumpfe Gefühl

Mit der Zubereitung löst man ganz nebenbei auch die Frage, vor die einen die rotgrünen Stängel jedes Jahr aufs Neue stellen: Soll man die Stangen von der äußeren Schicht befreien oder diese einfach mitkochen? Wie Ihnen sicherlich aufgefallen ist, wird hier alles verwendet. Natürlich nicht die Blätter, die viel zu viel Oxalsäure enthalten und daher nicht verzehrt werden dürfen. Zumindest nicht in großer Menge, denn auch die Stängel enthalten eine geringe Dosis des adstringierend wirkenden Stoffs.

Sicherlich kennen Sie das stumpfe und pelzige Gefühl, wenn man nach dem Genuss von Rhabarber oder auch schwarzem Tee mit der Zunge über die Zähne fährt. Genau das liegt an der enthaltenen Oxalsäure, die mit Mineralien aus den Zähnen reagiert. Mindern lässt sich der Effekt übrigens durch den verwendeten Zitronensaft und die darin enthaltene Säure. Sollten Sie zu viel Respekt vor dem geschmacklichen Experiment haben, verdoppeln Sie die Menge an Tomatenmark. Das macht das Ganze aber auch ein bisschen profaner.

Der Autor betreibt die Kochschule KochBlogHaus in Braunschweig.

