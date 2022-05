Gestatten, Gustav Gans! – Abzuholen im Tierheim Braunschweig

Wir wissen nicht genau, wie dieses Tier zu seinem Namen kam. Aber manche haben ihn halt von vornherein weg: Jedenfalls schlug Hausganter Gustav Gans gleich mal kräftig Alarm, als er jetzt im Tierheim Braunschweig anlandete.

Vermutlich ist Gustav dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen

Und dort wissen die Fachleute in Sachen Tierschutz zu berichten: „Gustav kam als Fundtier zu uns ins Tierheim. Womöglich dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen, sucht er nun ein neues Zuhause, in dem er sein neu gewonnenes Leben genießen kann.“

Schon klar, dass es dafür Regeln gibt. Im Tierheim wollen sie wissen und überzeugt sein, dass die Hausgans künftig ein artgerechtes Leben hat. Und machen für künftige Besitzer klar: „Dafür benötigt er neben Gesellschaft natürlich auch viel Platz, um sich artgerecht bewegen und seine Fähigkeiten als ,Wachgans’ noch ausbauen zu können.“

Dieses Tier soll noch viele Weihnachtsfeste erleben

Das klingt nach reichlich Alarm. Manchmal kann man das ja gut gebrauchen. Also, zusammengefasst: „Selbstverständlich sucht Gustav ein Zuhause, in dem er alt werden kann – und viele Weihnachtsfeste erleben kann.“

Wer also Interesse an Gustav oder anderen Tieren hat, kann sich einen Termin geben lassen: (0531) 500007 oder E-Mail an tierschutz-bs@t-online.de. Telefonzeiten des Tierheims: montags, dienstags, freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

Red.

