Straßenbahn-Unfall in Braunschweig: Fahrer verletzt

Ein Auffahrunfall unter Straßenbahnen hat Donnerstagmittag dafür gesorgt, dass rund Stunden die Straßenbahnverbindung in Braunschweigs Weststadt unterbrochen war. Beim Unfall wurde ein Straßenbahn-Fahrer, so bestätigter die BSVG, verletzt.

Der Auffahrunfall auf der Linie 3 ereignete sich in der Wendeschleife Weserstraße. Dort befindet sich die Endstation, wo auch Fahrpausen eingelegt werden. Gegen 11.27 Uhr kam es zum Auffahrunfall. Der Fahrer der auffahrenden Bahn verletzte sich und musste am Unfallort, so die BSVG, behandelt werden. Wie Sprecher Felix Weitner sagte, „haben sich in der Straßenbahn auch zwei Fahrgäste befunden. Ihnen ist nichts passiert.“

Straßenbahnen der Linie 3 über Broitzem umgeleitet

Weil die Wendeschleife durch den Unfall blockiert war, wurden die Straßenbahnen der Linie 3 am Donauknoten Richtung Broitzem umgeleitet, wo sie drehen konnten. Bei den Straßenbahnen handelt es sich um zwei Bahnen aus dem Jahr 2007. Beide wurden beim Auffahr-Unfall beschädigt. Laut BSVG befinden sich die Bahnen mittlerweile zur Untersuchung im Straßenbahn-Depot. Weitner: „Die Untersuchung ist noch nicht beendet. Wir wissen nicht, wie hoch der Schachschaden ist. Wir wissen auch noch nicht, wie es genau zum Auffahrunfall kam. Auch dies wird noch untersucht.“

