Elektroauto-Marktführer Tesla eröffnet Filiale in Braunschweig

Vor einigen Monaten hatte es sich schon angedeutet, als Tesla Personal für eine Filiale in Braunschweig suchte – nun ist es soweit. Der Autobauer hat eine Zweigstelle in Braunschweig eröffnet: im Gewerbegebiet an der Sudetenstraße. Vorher war dort einer der Standorte des Autohändlers MK Maring, der weiterhin schräg gegenüber zu finden ist.

Neben Hannover ist Braunschweig damit in Niedersachsen die zweite Niederlassung des US-amerikanischen Elektroauto-Marktführers. „Als Teil des deutschlandweiten Infrastrukturausbaus verfolgt Tesla durch die Neueröffnung in Braunschweig das Ziel gesteigerter Kundennähe und lokaler Präsenz“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Zudem ermöglicht die Zweigstelle Braunschweig die regionale Unterstützung des großen Tesla-Standortes Hannover, der aktuell zudem als Service- und Auslieferungszentrum für das Bundesland Niedersachsen fungiert.“

Probefahrten im ersten Tesla made in Germany/Europe

Schon heute operiere Tesla in der Region Braunschweig mit sogenannten Service-Rangern: Diese nehmen laut Pressesprecher Samy Abdel Aal bei Bedarf Servicearbeiten an Kundenfahrzeugen vor, die nicht per Software-Update behoben werden können und für die keine Hebebühne benötigt werde. „Kunden profitieren hier von der hohen Flexibilität der Tesla-Ranger, die die Arbeiten am Auto bei den Kunden zu Hause oder an der Arbeitsstelle durchführen, während das Auto steht und ohnehin nicht benötigt wird, und somit quasi ohne Zeitverlust für die Kunden.“ Service-Termine seien über die Tesla-App buchbar.

Die Niederlassung Braunschweig wird dem Unternehmen zufolge mit dem neuesten Tesla-Modell, dem vollelektrischen Kompakt-SUV Tesla Model Y Performance aus der Gigafactory Berlin-Brandenburg beliefert. „Interessenten können sich auf Wunsch Probefahrten im ersten Tesla made in Germany/Europe eigenständig online einbuchen.“

Auch das neuesten Modell, der vollelektrische Kompakt-SUV Tesla Model Y Performance ist in Braunschweig zu sehen – und kann getestet werden. Foto: Tesla

Tesla-Aktienpaket, betriebliche Altersvorsorge und Corporate Benefits-Portal

Tesla hatte im Februar Personal für Braunschweig gesucht und zum Beispiel diese Anforderungen genannt: „Exzellenter Kundenservice liegt dir im Blut und mit deiner Begeisterung für unsere Produkte sowie deiner positiven Ausstrahlung verwandelst du mit deinem Team jeden Kundenbesuch in ein unvergessliches Tesla Erlebnis. Selbstständig und proaktiv identifizierst du künftige Tesla Kunden und generierst qualifizierte Kontaktdaten. Für die geplanten Auslieferungstermine sorgst du dafür, dass unsere Fahrzeuge vorbereitet sind.“

Und weiter heißt es: „Das ist für dich drin: Tesla-Aktienpaket, Vergünstigungen im Rahmen von Tesla-Fitness, betriebliche Altersvorsorge, Corporate Benefits-Portal (Sonderkonditionen für namhafte Hersteller und Marken), kontinuierliches Training und Weiterbildungsmöglichkeiten ...“

Tesla erzielte 2021 einen Rekordgewinn von fast 5 Milliarden Euro

Im Ranking der wertvollsten Automarken hat der Konzern von Elon Musk inzwischen Volkswagen, BMW und Porsche überholt und landet auf Platz drei. Das erste Elektroauto-Werk von Tesla in Europa wurde am 22. März in Grünheide eröffnet. Die Fabrik mit Investitionen von um die fünf Milliarden Euro gilt als ein Vorzeigeprojekt für Ostdeutschland. In einer ersten Phase sollen 12.000 Mitarbeiter 500.000 Autos im Jahr herstellen. Die Zahlen sollen erst allmählich erreicht werden. Kritiker sehen negative Folgen für die Umwelt. Das Werk liegt zum Teil im Wasserschutzgebiet.

