Braunschweig. Der Waldmarkt anlässlich der Forstvereinstagung, die erstmals in Braunschweig stattfindet, lädt am Wochenende zum Walderlebnis in die Innenstadt.

In die Höhe auf dem Domplatz: Lene Pletsch klettert beruflich für die Niedersächsischen Landesforsten und hilft am Wochenende dem, der Lust hat, einen Baum zu erklettern.

Wald erleben in der Stadt Waldmarkt in Braunschweig lädt zu Klettern, Sägen, Aufforsten

Einmal bis in die Baumkrone klettern, Baumstämme mit der Fahrrad-betriebenen Kettensäge zerteilen oder einfach mal den Wald neu ordnen, vom Fichten- zum Mischwald – das und einiges mehr ist noch bis Sonntag beim Waldmarkt auf dem Braunschweiger Domplatz und dem Platz der Deutschen Einheit zu erleben.

Anlass des Marktes ist die 70. Forstvereinstagung des Deutschen Forstvereins in Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten. Die Fachtagung unter dem Motto „Im Land der Löwen – Zeit für Innovation“ zieht Besucher aus ganz Deutschland, aber auch aus Polen, Österreich und Ungarn an. Ein Gast ist laut dem Präsidenten der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Merker, gar aus Costa Rica angereist. Traditionell wird die Fachtagung von einem Waldmarkt begleitet. Erstmals fand beides in Braunschweig statt, in Niedersachsen zuletzt übrigens vor rund 30 Jahren.

Besucher können Baumscheiben sägen – für jede wird ein Baum gepflanzt

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, sägen mit per Rad betriebener Kettensäge einen Baumstamm durch. Foto: Bernward Comes

Der Markt mit Ausstellern wie der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, der Jägerschaft und dem Friedwald zeigen unter anderem wie der Wald genutzt wird und wie man ihn schützen kann. So kann der Besucher beispielsweise aus einer Schar in Pappbechern gepflanzter Fichten eine Ansammlung von verschiedenen Laub- und Nadelbäumen machen. Diversität für mehr Widerstandskraft im Klimawandel. Wer möchte, kann mit Unterstützung der Seilkletterschule der Niedersächsischen Landesforsten einen Baum erklimmen, es gibt über Buchenholz gebackenen Crêpe aus der Pfanne und wer Fan schwerer Geräte ist, kann einen Holzvollernter, einen sogenannten Harvester, auf dem Platz der Deutschen Einheit bestaunen.

Auch aktiv an der Aufforstung können sich die Besucher beteiligen: Für jede mit der per Tandemrad betriebenen Kettensäge abgesägte Baumscheibe wird ein Baum in den niedersächsischen Erdmannwäldern gepflanzt. Um einen Baum reicher ist nun auch Braunschweig, wie Oberbürgermeister Thorsten Kornblum berichtete. Anlässlich der Fachtagung wurde im Bürgerpark eine Süntel-Buche gepflanzt. Der Waldmarkt öffnet am Freitag noch bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

