Ein aktuelles Beispiel: Im Neubaugebiet „Heinrich der Löwe“ in Rautheim entstehen laut der Stadtverwaltung insgesamt 403 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern. Angesichts der bislang geltenden Quote von 20 Prozent muss es sich bei 81 dieser Wohnungen um geförderten Wohnraum handeln – also um Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen und Wohnberechtigungsschein.