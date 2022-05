Braunschweiger Hirnforscher: So geht man mit Stress um

Denn Stress setzt sich oft in Form von Verspannungen in Schultern und Nacken fest. (Symbolbild)

Das Gebäude des Kinderschutzbundes mit seiner beschaulichen Lage hinter der Magnikirche stellt einen echten Gegenpol zum hektischen Treiben vor den benachbarten Schloss-Arkaden dar. Auch das Thema scheint an diesem sonnigen und entspannten Abend unpassend, und doch so gut gewählt in unsicheren Zeiten: Stress in unseren Gehirnen war hier unter der Woche mein Vortragsthema. Eingeladen hatte der Stadtelternrat Braunschweig und der Präventionsrat der Stadt.

Und natürlich ist Stress in Schule, am Arbeitsplatz oder selbst im immer hektischer werdenden Privatleben allgegenwärtig. Dabei, so hört man immer wieder, sei Stress doch unbedingt zu meiden. Aber stimmt es eigentlich, dass wir vor jeder Art von Stress davonlaufen sollten? Ist Stress der natürliche Feind neuronaler Lernprozesse? Muss, wer sein Gehirn fördern möchte, vor allem dem Stress entkommen?

Wie jeder aus Erfahrung weiß, ist es so einfach nicht. Nachdem so viel über Krankheiten, die durch Stress induziert werden, geschrieben wurde, fragt man sich, wozu die Stressreaktion im Laufe der Evolution wohl entwickelt wurde. Aber Stresshormone haben handfeste Vorteile, wenn es um die Bereitstellung von Energie in brenzligen Situationen geht: Wenn ein Mensch von einem Raubtier gejagt wird, müssen beide versuchen, all ihre Energieressourcen in dieser konkreten Situation bereitzustellen, was man auch als Kampf-oder-Flucht-Reaktion bezeichnet. Diese Stresskaskade im Körper ist also auf schnelle und kurzfristige physische Aktivität ausgerichtet. Das Problem beginnt dadurch, dass die Stressachse des Gehirns eben auch psychologisch ausgelöst werden kann und sogar zu einer belastenden Dauersituation werden kann – ohne körperliche Aktivität. So sitzt der moderne Mensch regungslos im Stau, in seinem Auto oder auf seinem Stuhl im Klassenzimmer oder Büro. Kein Raubtier jagt uns durch die Savanne, obwohl die physiologischen Parameter, würde man sie messen, dies vermuten ließen.

Vor allem aber gilt auch noch heute, dass Stress in richtiger Dosierung, wenn man mit ihm umzugehen lernt, die Denkfähigkeit aktivieren kann. Stress ist eine Reaktion des Körpers auf einen erwarteten erhöhten Energiebedarf des Herz-/Kreislaufsystems und der Muskulatur. Gleichzeitig wird weniger Energie in Verdauung und Immunsystem investiert – kein Problem, wenn wir einer stressigen Situation nur kurzfristig ausgesetzt sind.

Bei Stress: aktiv handeln

Erst wenn Stresshormone hochkonzentriert und über eine längere Dauer (Tage, Wochen) auf das Gehirn einwirken, reduzieren Nervenzellen ihre Arbeit und nehmen keine Informationsspeicherung mehr vor. In hoher Konzentration können Stresshormone den Hippocampus sogar dazu bewegen, sich komplett abzustellen – was zu einem „Blackout“ führt, der den Abruf von Erinnerungen und Fakten komplett unterbindet. Denkblockaden sind also die Folge einer unkontrollierten Stressreaktion des Körpers, nicht der Stressreaktion per se.

Stress entsteht aber nicht nur durch soziale Isolation, Mobbing und Überforderung, sondern die Stressachse wird auch immer aktiviert, wenn zu viel Neues in zu kurzer Zeit auf uns einströmt. Diese Reaktion in unvertrauten Situationen macht evolutiv auch Sinn, da es wichtig sein kann, in unbekanntem Gelände darauf vorbereitet zu sein, schnell zu reagieren – eben mit Flucht oder Kampf.

Eine Gegenmaßnahme, die man ergreifen kann, wenn man merkt, dass Unbekanntes uns bedrohlich erscheint: den Versuch starten, aktiv zu handeln, nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren. Über Handlungsalternativen nachzudenken und in dem Neuen auch eine Chance zu sehen, weckt seine Neugierde und lenkt die Gedanken ab von der Angst, Neues nicht lernen zu können. Die geweckte Neugierde kann die Stressreaktion des Körpers auf ein gesundes, energiefreisetzendes Maß eindämmen und damit die Vorteile der Stressreaktion nutzen (erhöhte Aufmerksamkeit und ein höheres Energielevel). Neugierde vertreibt zudem die Angst, denn Neugierde führt zur Freisetzung von Dopamin im Gehirn und dies bewirkt, dass der Körper seine Stressreaktion auf das Unbekannte schneller wieder herunterreguliert. Dopamin hemmt die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin und so überwinden wir die natürliche Angst vor dem Unbekannten.

In einer stressbehafteten Situation arbeiten in unseren Gehirnen einige Gehirnareale auf Hochtouren, dazu gehört auch die Amygdala. Sie fasst alle Informationen zusammen, die bedrohlich wirken und als Reaktionen auf diese „Bedrohung“ die physiologischen Reaktionen im Gehirn und in unserem Körper koordiniert.

Dauerstress führt zu chronischen Erkrankungen

Die Amygdala orchestriert hierbei nicht nur die Stressreaktion des Körpers, sondern sie ist auch für das Angstgedächtnis zuständig. Alle Umstände, die mit dem Zustand der Angst assoziiert werden, werden in der Amygdala abgespeichert und bewirken, dass wenn wir uns einmal in einer Situation hilflos gefühlt haben, dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich bei einer ähnlichen Situation wieder ähnlich zu verhalten.

Die Amygdala presst dann die Gedanken in enge Denkmuster; assoziatives Denken (häufig wichtig, um einen Ausweg zu finden, oder die Lösung zu einem Problem) wird unterdrückt, stereotype Verhaltensweisen werden dagegen verstärkt.

Es ist aber ein Mythos, dass man Stress immer meiden muss – erstens wird einem das nicht gelingen, zweitens kann Stress belebend und leistungssteigernd sein, wir dürfen nur keine Angst bekommen und müssen die Aktivierung der Amygdala kontrollieren. Kurzum, die Stressreaktion des Gehirns darf nicht zu stark werden und das hängt auch damit zusammen, wie wir Stress bewerten und dass wir lernen damit umzugehen.

Zum anderen brauchen wir Pausen, erst Dauerstress führt zu chronischen Erkrankungen, vom Herz bis zum Hirn. Gönnen Sie sich – aber auch Schulkindern – und der Stressachse also immer mal wieder eine Pause, durch digitale Freiräume, Sport oder einfach unverplante Zeit.

Stress kommt von selbst

Folgende Fragen kann man in einer Situation stellen, in der wir das Gefühl haben, dass Stresshormone das Kommando in unserem Kopf übernehmen, um eine stressbehaftete Situation zu kontrollieren, ohne die Stressreaktion vollständig zu unterbinden:

1. Was genau belastet mich? Die Auslöser des eigenen Stressempfindens zu erkennen, kann ein erster Schritt zur Abhilfe sein. Mitunter liegt die Wurzel in übertriebenen Ansprüchen, nicht in der Situation.

2. Wie nützt mir Stress? Ein gewisses Maß an Anspannung und Zeitdruck kann uns durchaus motivieren. Denn häufig stresst gerade das, was uns besonders am Herzen liegt. Hier hilft zu überlegen, was der Stress schon für Erfolgserlebnisse beschert hat!

3. Was lässt sich ändern? Oft gibt es viele Möglichkeiten, Stress proaktiv zu reduzieren: andere um Rat fragen, für Ausgleich sorgen … Suchen Sie Lösungen, statt sich im Stress zu vergraben.

4. Was hat Priorität? Zu klären, was wirklich wichtig ist und zuerst erledigt werden muss, kann dabei helfen, den „Wald vor lauter Bäumen“ wieder zu sehen.

5. Was kann ruhig mal schiefgehen? Zu erkennen, dass nicht jeder Fehler schlimm ist und man durch Fehler lernen kann, verschafft im Schul- und Arbeitsalltag meist Erleichterung.

Man muss den Stress nicht suchen oder besuchen, er kommt schon von selbst und wenn er da ist, hilft es Ihnen als Handelnde, selbstbewusst und mit der rückenverstärkenden Gemeinschaft anderer Menschen dem Stress erhobenen Hauptes entgegenzutreten.

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Jung im Kopf“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher.

