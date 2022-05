Himmelfahrt in Braunschweig Vatertag in Braunschweig: Spiel, Spaß und Gebet

Ein Feiertag der unbegrenzten Möglichkeiten: Himmelfahrt für die einen, Vatertag für die anderen. Hier Bollerwagen mit Bier, dort Gottesdienste im Gedenken an Jesu Unsterblichkeit. Unter dem Dach des Pavillons im Stadtpark machte Pfarrer Mirko Gremse von der Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus einen „Christus fährt zum Vater“-Tag daraus.

Viele Kirchengemeinden hatten zum Gottesdienst ins Grüne geladen. Kein ideales Wetter, mäßig warm und windig, doch trocken genug für freiluftige Einkehr.

Pfarrer Gremse machte den offenen Umgang des Comedian Kurt Krömer mit dessen Depression zum Thema seiner Predigt. In seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ gewähre Krömer tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Das Buch ist inzwischen zum Bestseller geworden. „Nicht alle dunklen Gedanken für wahr halten zu müssen – diesen Impuls eines Arztes erlebte Krömer als große Hilfe im Umgang mit seiner Krankheit“, sagte Gremse und schlug den Bogen hin zum Glauben: „Auch Gedanken über Gott können irreführend und Glaubenssätze falsch sein.“ Dann suchten Menschen den Himmel dort, wo er gar nicht zu finden sei.

Pfarrer Mirko Gremse von der Kirchengemeinde St-Pauli-Matthäus predigte zu Himmelfahrt im Stadtpark-Pavillon des Wirtshauses Heinrich. Foto: ANN CLAIRE RICHTER

Gremse erinnerte an den Kosmonauten Juri Gagarin, den ersten Menschen im All. Der soll nach seinem Ausflug gesagt haben: „Ich war im Weltraum, aber Gott bin ich nicht begegnet.“ Viele Menschen seien Gagarin nicht unähnlich, so der Pfarrer. „Wir haben oft eine falsche Vorstellung von Gott.“ Er zeige sich aber eben oft anders als gedacht. „Zum Beispiel überall dort, wo ich merke, dass das Leben größer ist als das, was ich sehen kann.“

Während des Gottesdienstes führte Gremse Charlotte Cichon als stellvertretende Leiterin der Kita St. Pauli-Matthäus ins Amt ein. Sein Ratschlag: „Wir können von den Kindern lernen: Sie leben im Moment, sind offen für den Augenblick.“

Während über dem Stadtpark die Klänge des Posaunenchores Neuerkerode lagen, wummerte nicht nur im Prinzenpark nebenan ohrenbetäubende Tanz-Musik aus den Boxen. Viele junge Leute feierten den Tag mit reichlich Alkohol, andere kamen auch ohne und dank fröhlicher Geselligkeit in ausgelassene Stimmung. Ob Bootstour auf der Oker, Picknick im Bürgerpark oder Grillen am Heidbergsee – der Himmelfahrtstag zog auch diesmal viele Braunschweiger ins Freie.

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Viel Spaß beim Flunkyball, einem Trinkspiel, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Ein ordentlicher Schluck aus der Pulle gehört für manchem am Vatertag dazu. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Nach den Corona-Einschränkungen der Jahre zuvor freuten sich viele Braunschweiger, am Feiertag endlich wieder mit Freunden ausgelassen zu feiern. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Die Cheerleaders vom MTV wurden von mutigen jungen Männern kopiert. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Im Klostergarten in Riddagshausen predigte Pfarrer Ulf Weber. Rechts: Kirchenvorstand Georg Renz. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter



Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Wie bei den alten Germanen: Dieser Braunschweiger nutzt ein Trinkhorn. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Umweltfreundlich: Trinkgenuss aus Pappbechern. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Die wohl längste fahrende Biertheke Braunschweigs. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Die Polizei zeigte Präsenz im Prinzenpark. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Dieser Besucher des Gottesdienstes auf dem Magnifriedhof trotz dem Regenschauer. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Vatertag ist auch für diese Mädelsriege ein Feiertag. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Pfarrer Ulf Weber und Kirchenvorstand Georg Renz in Riddagshausen. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter



Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Himmelfahrt in Riddagshausen. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Himmelfahrt oder Vatertag? Die Braunschweiger zog’s ins Freie Ein Ritual: das Trinkspiel Flunkyball. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

