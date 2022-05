„Snow“ wurde einfach am Braunschweiger Tierheim ausgesetzt

Die 12-jährige Katze Snow wurde am helllichten Tag am Braunschweiger Tierheim ausgesetzt. „Bei sich hatte sie einen Brief, in dem ihr Alter und die Information stand, dass sie taub sei“, berichtet Tierheimleiterin Verena Geißler.

„Die alte Katzendame versteht die Welt überhaupt nicht mehr und ist momentan noch sehr gestresst“, sagt sie. „Ihr gefällt nicht, dass scheinbar ihre ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde, und sie zeigt sich den Tierpflegern gegenüber bisher noch aggressiv.“ Dabei setze sie leider auch ihre Zähne ein.

Snow braucht einen kinderlosen Haushalt

Geißler geht davon aus, dass sich das Verhalten der Katze bessern könnte, wenn Snow ein neues Zuhause findet, in dem sie Ruhe bekommt. Wichtig: Aufgrund ihrer Taubheit sollte Snow nur in der Wohnung gehalten werden. Ein ruhiger, kinderloser Haushalt wäre ideal für sie.

Wer Interesse an Snow oder anderen Tieren hat, kann sich einen Termin geben lassen: (0531) 500007 oder E-Mail an tierschutz-bs@t-online.de. Telefonzeiten des Tierheims: montags, dienstags, freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

