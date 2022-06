Warnstreiks im DHL-Logistikzentrum Braunschweig

Braunschweig. Am Standort in Braunschweig wird die Arbeit niedergelegt. Verdi verlangt monatlich 75 Euro mehr. Noch verdienen Lagerarbeiter unter 12 Euro.

Am Braunschweiger Standort von DHL Home Delivery wird am Donnerstag gestreikt. Die Beschäftigten fordern mehr Lohn.

Die Beschäftigten der DHL Home Delivery GmbH legen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag an den Standorten in Staufenberg und Braunschweig die Arbeit nieder. Der eintägige Warnstreik in den Logistikzentren beginne um 6.00 Uhr und ende gegen 22.00 Uhr. Die Aktionen dienen der Durchsetzung der Forderungen der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde.

Verdi verlangt für ihre Mitglieder monatlich 75 Euro mehr und eine zusätzliche Erhöhung der Entgelte von acht Prozent. Der Arbeitgeber legte auch in der zweiten Verhandlungsrunde am Dienstag und Mittwoch nach Angaben von Verdi kein Angebot vor.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die DHL Home Delivery GmbH ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Post DHL mit 1.400 Beschäftigten. Die Deutsche Post erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von fast acht Milliarden Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Stundenlöhne liegen unter künftigem Mindestlohn

„Die Stundenlöhne liegen bei den Lagerarbeitern unter dem zukünftigen Mindestlohn von 12 Euro. Dazu kommen die Preissteigerungen der letzten Monate. Die Forderungen sind absolut berechtigt“, sagte der Landesfachbereichsleiter Post, Spedition und Logistik bei Verdi Niedersachsen-Bremen, Thomas Warner.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de