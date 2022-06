Braunschweig. Die Stadtverwaltung schlägt vor: BS-Energy soll öffentliches Netz von Elektroladesäulen in Braunschweig bauen und betreiben.

E-Ladesäule in der Braunschweiger Tiefgarage Eiermarkt.

E-Mobilität Endlich – Stadt Braunschweig will Hunderte neue Ladestationen

Der Erfolg der Elektromobilität im Individualverkehr hängt ganz entscheidend von der Qualität der Ladeinfrastruktur ab. Hapert es daran, wie bislang noch oft, hält sich die Attraktivität in Grenzen. Die Stadt Braunschweig tut jetzt einiges dafür, private und halböffentliche Angebote kräftig zu ergänzen.

Sie strebt den Ausbau von Ladeinfrastruktur für öffentliches Laden im gesamten Stadtgebiet an, teilt sie mit und meldet am Freitag: „Den Zuschlag für einen Konzessionsvertrag über Errichtung und Betrieb von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Braunschweig soll BS-Energy bekommen.“ Dies habe die Stadtverwaltung den Ratsgremien vorgeschlagen.

Eine Vertragslaufzeit bis Ende 2030 mit Option auf zwei Jahre Verlängerung ist vorgesehen

Im Rahmen des europaweiten Vergabeverfahrens habe BS-Energy das wirtschaftlichste Angebot abgegeben, so eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Demnach ist eine Vertragslaufzeit bis Ende 2030 mit Option auf zwei Jahre Verlängerung vorgesehen.

Die Stadt Braunschweig will damit im öffentlichen Raum eine Ergänzung sowohl zu der Vielzahl von privaten Ladevorgängen als auch der Ladepunkte im halböffentlichen Bereich bieten. Vertraglich vereinbart werden soll mit BS-Energy „entsprechend dem derzeit vorhersehbaren Bedarf“ die Errichtung von mindestens 200 öffentlichen Ladepunkten bis Ende 2024 – und weiteren mindestens 200 Ladepunkten bis Ende 2026.

Und noch einmal mindestens 100 Ladepunkte sollen bei entsprechendem Bedarf bis Ende 2028 gebaut werden. „Sollte der Bedarf noch schneller wachsen, wäre eine entsprechende Reaktion von BS-Energy möglich“, heißt es.

Die endgültige Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuss der Stadt am 28. Juni

Im ersten Schritt soll demnach ab Januar 2023 „zunächst ein flächenhafter Ausbau (zwei Ladepunkte pro statistischem Bezirk) erfolgen“. Ende 2026 sollen dann stadtweit mindestens 400 Ladepunkte in Betrieb sein. Die Ratsgremien hatten die Stadtverwaltung im November 2021 beauftragt, eine Konzession für Einrichtung und Betrieb von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum auszuschreiben und für eine ausreichende Anzahl und Verteilung im Stadtgebiet zu sorgen.

Die europaweite Ausschreibung erfolgte in Form eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb. BS-Energy reichte, wie mitgeteilt wird, „ein verbindliches, den Vorgaben vollumfänglich entsprechendes Angebot ein“.

Der Vorschlag der Verwaltung wird am 21. Juni im Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben vorberaten. Die Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuss am 28. Juni.

