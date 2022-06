Wallrunning am „Solitair“ im Harz

So, 26.06.2022, 15.20 Uhr

An der Rappbodetalsperre können Mutige nun an einem Turm entlanglaufen, sich in die Luft katapultieren lassen – oder einfach die Aussicht genießen. Diese beiden Frauen entschieden sich unter anderem für Option 1. Video: Stefan Lienert