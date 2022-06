Eintracht Braunschweigs Jubiläumsshow riss Fans von den Sitzen

Ein seliges Schwelgen in Blau und Gelb, in glorreichen Zeiten, in Siegen, Toren und Erfolgen. Große Emotionen und einige Tränchen. Eintracht forever! Darauf hatten die Fans zwei Jahre lang gewartet. Pandemiebedingt konnte die dreistündige Jubiläumssause zum 125-jährigen Bestehen des Braunschweiger Turn- und Sportvereins Eintracht von 1895 (BTSV) – von nun an kurz Eintracht genannt – in der Volkswagen Halle erst jetzt zelebriert werden, zwei Jahre danach. Fast 6000 erwartungsfrohe Zuschauer waren gekommen, ihrem Verein zu huldigen.

Die Veranstaltungsagentur Undercover hatte als Produzent den in großen Shows erfahrenen Jazzkantinen-Chef Christian Eitner beauftragt, die Jubelfeier zu gestalten, und der schaffte es tatsächlich, alle Knöpfchen zu drücken, die das Herz eines echten Eintracht-Fans in Wallung und Entzücken versetzen.

Nein, die musikalische Wucht von Pop meets Classic hatte dieser Abend nicht. Doch er bot fast karnevalistische Stimmungskanonen und Fangesänge mit zwar schlichten Rhythmen, doch eingängigen Texten. „Einmal Löwe, immer Löwe!“ oder „Zwischen Harz und Heideland“ grölt selbst der alkoholisierteste Eintrachtler textsicher mit, und so wurde die Halle stellenweise zur Südkurve. Manches Mal versuchten die entfesselt singenden Fans die Regie zu übernehmen und der Jazzkantine das Liedgut zu diktieren. Klappte auch manchmal.

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Charmant und souverän: Eintrachts neue Präsidentin Nicole Kumpis (rechts) im Gespräch mit Moderator und Stadionsprecher Stefan Lindstedt. Als Kulisse diente ein Nachbau der einstigen Kult-Kneipe „Zum gemütlichen Conni“ am Neustadtring. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Sehr gerührt: Nadine Ernsting-Krienke freute sich über die Beifallsbekundungen des Publikums. Die ehemalige Feldhockspielerin errang bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille (Athen 2004) und einmal Silber (Barcelona 1992). Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Braunschweigs Musiklegende Fritz Köster sang unter anderem den Status-Quo-Hit "Rockin' all over the World". Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Sascha Münnich röhrte wie Joe Cocker und wurde dabei vom bunten Eintracht-Chor unterstützt. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Die alten Helden der 1970er Jahre (von links): Reiner Hollmann, Dietmar Erler, Dieter Zembski, Bernd Gersdorff und Franz Merkhoffer. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Viel Applaus für Torsten Lieberknecht: Der einstige Eintracht-Trainer (2008 bis 2018) wurde mit einer Video-Botschaft eingeblendet. Lieberknecht hatte die „Löwen“ 2011 in die erste Liga, zwei Jahre später sogar für ein Jahr in die Bundesliga geführt. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum 125 Jahre BTSV: "Wir sind Eintracht" - die große Show in der Volkswagen Halle. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum "Wir sind Eintracht" - die Show zum 125-jährigen Vereinsjubiläum, gezeigt in der Volkswagen Halle in Braunschweig am 25. Juni 2022. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover



Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Ministerpräsident Stephan Weil zeigte starke Nerven: Er ließ sich als Gesandter aus Hannover von Buhrufen nicht aus der Ruhe bringen. In Bezug auf die Publikumszahl meinte er: „Ich kenne die Mannschaftsaufstellung: 6000 – und einer von anderswo.“ Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Zwei verbliebene Helden der Eintracht-Mannschaft von 1967, die damals die Deutsche Fußballmeisterschaft errang - ein unvergessener Triumph (von rechts): Wolfgang Simon und Wolf-Rüdiger Krause. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Viel Applaus auch für die aktuelle Fußballmannschaft von Eintracht Braunschweig. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover



Sehr emotional: Die große Show zum Eintracht-Jubiläum Braunschweigs Oberbürgermeister reihte sich mit einem klaren Bekenntnis zu Eintracht Braunschweig in die Reihe der Jubelfeiernden ein. Foto: Rüdiger Knuth / Undercover

Der Abend lieferte aber auch Anekdötchen von alten Helden und Erinnerungen in Bild und Ton, eine kurze kritische Rückschau auf unrühmliche Nazizeiten und einen unerschütterlichen Ministerpräsidenten. Stephan Weil trotzte den gehässigen Buh- und „Scheiß Hannover!“-Rufen jedoch recht selbstsicher.

Ach, das alles in einen Zeitungsartikel zu fassen, ist schier unmöglich. Soviel noch: Ein hemdsärmeliger Oberbürgermeister Thorsten Kornblum versicherte der Eintracht an diesem Abend seine volle Unterstützung und beschwor familiären Zusammenhalt (bevor er sich in feineren Zwirn schmiss und zur Aida-Premiere auf den Burgplatz eilte).

Der Braunschweiger Sänger Sascha Münnich röhrte so großartig wie Joe Cocker

Präsidentin Nicole Kumpis punktete mit der Absichtserklärung, dem gesamten Verein ein neues Wir-Gefühl zu vermitteln, und Sänger Sascha Münnich lieferte mit dem Beatles-Hit „With a Little Help from My Friends“ den musikalisch nachhaltigsten Eindruck des Abends. Ein Mann mit einer Röhre wie Joe Cocker. Der Song passte prima ins Konzept, da er 1967 auf den Markt gekommen war, in eben jenem legendären Meisterschaftsjahr, an dem sich die Eintracht-Fans noch heute unerschütterlich laben – 55 lange Jahre danach. Ja, der Eintracht-Fan ist treu – und genügsam.

Natürlich war die Sache fußball-lastig. Das liegt in der Natur der Sache – und an 1967. Tennis, Wasserball und all die anderen Sparten wurden als Randsportarten erwähnt. Immerhin durfte die erfolgreiche Feldhockeyspielerin und Olympiasiegerin Nadine Ernsting-Krienke auf die Bühne.

Etwas mehr Selbstironie hätte der Braunschweiger Show nicht geschadet

Rührend die Ehrung verdienter Mitglieder, die Großartiges leisten, aber nie im Rampenlicht stehen. Viel Applaus gab’s auch für Torsten Lieberknecht: Der einstige Eintracht-Trainer (2008 bis 2018) wurde mit einer Video-Botschaft eingeblendet. Lieberknecht hatte die „Löwen“ 2011 in die erste Liga, zwei Jahre später sogar für ein Jahr in die Bundesliga geführt.

Man musste dem Verein schon sehr, sehr nahe stehen, um den Abend durchgängig genießen zu können, und ein bisschen mehr Selbstironie hätte sicher nicht geschadet. Aber die Vereinsfans haben offenbar bekommen, was sie sich ersehnt hatten und entluden ihre Begeisterung am Ende in tosendem Applaus.

