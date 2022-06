Gebürtige Braunschweiger feiern diamantene Hochzeit

Langjährige Nachbarn von Karin und Helmut Rose erinnern sich noch daran, dass Karin Rose zur Schützenfestzeit mehrfach mit Spielmannszug und Böllerschützen vom Wohnsitz der beiden im mittleren westlichen Ringgebiet abgeholt wurde – dann gab es für die Anwohner immer ein kleines Buffet. Am heutigen Mittwoch feiern die gebürtigen Braunschweiger diamantene Hochzeit.

Karin Rose war mehrfach Große Königin der Braunschweiger Schützengesellschaft von 1545, er war 1961 Jugendkönig der BSG und später Stadtkönig. Beide gehörten innerhalb des Vereins zur Gruppe Arminius, „die hat damals auch Ehepaare aufgenommen“, erläutert Helmut Rose. Viele kennen das Ehepaar in Schützentracht.

Er war schon als 16-Jähriger Schütze, überzeugte später auch seine Frau einzutreten. Im Schützenklub Arminius der BSG stellten die beiden sehr häufig das Königspaar, waren lange auch im Vorstand. Die Gruppe hat sich vor drei Jahren aus Altersgründen und wegen Nachwuchsmangel aufgelöst. „Die Kontakte zu befreundeten Schützen sind geblieben“, sagen sie.

Standesamtliche Trauung fand in der Kreuzkirche statt

Karin Rose ist unter ihrem Mädchennamen Karin Lampe in Lehndorf aufgewachsen, hat beim LTSV Handball und Tischtennis gespielt. „Das war meine zweite Heimat“, sagt sie. Helmut Rose stammt aus der Fasanenstraße im östlichen Ringgebiet, hat bei der BMA Maschinenschlosser gelernt. „Ein Freund von mir war auch in den Sportverein und hat mir von Karin erzählt“, berichtet er. Mit dem Kumpel fuhr er am 30. April 1960 als Zuschauer zu einem Tischtennisturnier nach Astfeld bei Goslar, lernte dort Karin kennen. „Irgendwann muss es wohl gefunkt haben“, bleiben beide nebulös – und lächeln.

Das Foto zeigt die beiden am 29. Juni 1962. Foto: Karsten Mentasti

Geheiratet wurde zwei Jahre später, sie war 19 Jahre und brauchte noch die Zustimmung der Eltern. Er leistete zu der Zeit in der Tannenberg-Kaserne in Waggum seinen Wehrdienst ab, der wegen der Kubakrise von zwölf auf 18 Monate verlängert wurde. „Wir haben den Tipp bekommen, dass er mehr Geld bekommt, wenn er verheiratet ist“, erzählt Karin Rose, „und heiraten wollten wir ja eh“.

Die standesamtliche Trauung fand in der Kreuzkirche in Alt-Lehndorf mit Pastor Heinrich Klapproth statt – Erinnerungen daran werden am heutigen 60. Hochzeitstag bestimmt auch deswegen geweckt, weil das Festessen mit Familie und Freunden direkt nebenan im Alt Lehndorfer Gasthaus Wolf stattfindet. Damals, 1962, wurde im Pawelschen Holz in der damals stadtbekannten Familiengaststätte gefeiert. Tochter Susanne kam 1963 zur Welt. Zur Familie gehören heute auch zwei längst erwachsene Enkel.

Das Paar genoss Urlaubsreisen in die USA

1973 zogen die Roses aus einer Wohnung mit Ofenheizung in der Karlstraße in eine Eigentumswohnung ins westliche Ringgebiet, das Haus gehörte anfangs noch zur Gemarkung Lehndorf. Dann wurde die Stadtautobahn gebaut, die Ringgebiet und Lehndorf trennte.

Helmut Rose arbeitete mehr als 25 Jahre als Technischer Zeichner und Ausbilder bei der TU Braunschweig, Karin Rose erst bei der Nordstern-Versicherung, dann im Steuerbüro Villmann.

Wenn in der Freizeit kein Schützenereignis anstand, genossen die beiden Urlaubsreisen in die USA, nach England und Schottland, nach Mauritius, auf die Seychellen – oder nach Helgoland. Und 40 Jahre hatten sie einen Wohnwagen auf dem Campingplatz Irenensee bei Uetze stehen. „Jetzt genießen wir die Zeit auf Balkonien“, betont das 79 und 82 Jahre alte Ehepaar.

