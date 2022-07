Braunschweig. In diesem Jahr war die Unsicherheit besonders groß – und die Planungszeit kurz. Dennoch gibt es etliche Feste, zum Beispiel in Veltenhof.

Tradition Ehrenamtliche stemmen wieder Volksfeste in Braunschweig

Drei Tage lang hat Veltenhof jetzt Volksfest gefeiert – bei bestem Wetter und mit vielen Gästen. Allein 300 hatten sich fürs Festfrühstück am Sonntag angemeldet, wie Petra Meyer von der Interessengemeinschaft Veltenhof berichtet. Sie ist überglücklich, dass alles geklappt hat. Denn die Ungewissheit angesichts der Pandemie war groß. Keiner wusste vor Monaten, was in diesem Sommer möglich sein wird.

Mit dem Risiko, alles absagen zu müssen, waren alle Ehrenamtlichen konfrontiert, die jetzt ein Volks- oder Schützenfest auf die Beine gestellt haben oder dies noch vor sich haben. Bislang hatten alle Glück, zum Beispiel die Broitzemer, die Ende Mai gefeiert haben. Auch für Lehndorf und Kanzlerfeld gab’s vor Kurzem ein großes Volksfest, und ebenso im Süden zum 100-jährigen Bestehen der Schießvereinigung Hubertus Melverode von 1922.

„Man arbeitet normalerweise ein ganzes Jahr an der Planung“, sagt Nils Uphoff, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Veltenhof. Veranstaltungen müssen organisiert, DJs und Schausteller angefragt werden: Autoscooter, Schießbude, Süßigkeitenbude, Karussell… Und ein großes Kinderfest gehört in Veltenhof ebenfalls immer mit dazu, organisiert vom Förderverein. „Dieses Mal haben wir wegen der Pandemie erst im Februar so richtig mit der ganzen Planung begonnen.“

Feuerwehr ist unverzichtbar

„Gott sei Dank haben wir gute finanzielle Unterstützung und Sponsoren, die uns zur Seite stehen“, betont Petra Meyer. „Und das Ehrenamt ist das A und O! Man muss immer Leute finden, die mit anpacken. Und man muss dafür sorgen, dass auch Jüngere dazukommen und neue Ideen einbringen.“

Ganz besonders lobt sie die Freiwillige Feuerwehr: „Ohne die würde hier gar nichts gehen. Sie schmücken das Dorf, helfen beim Fest, die Jugendlichen verteilen das Frühstück.“ Das Volksfest – das ist für sie zum einen natürlich mit der Spannung verbunden, wer Schützenkönig wird. Zum anderen aber mit dem Miteinander. „Dort treffen sich alle Vereine, Familien und Nachbarn. Der Austausch ist so wichtig!“

Viele Vereine stemmen das Fest

Auch Günter Süß von der Arbeitsgemeinschaft Lehndorf, die Jahr für Jahr das dortige Volksfest organisiert, schwört auf die Gemeinschaft. Mitte Juni feierten wieder einige hundert Menschen, und Süß freut es besonders, dass von den Kleinsten im Kinderwagen bis zu den Ältesten mit Rollator wieder alle dabei waren. Das sei der Dank für den großen Aufwand, sagt er.

In der Arbeitsgemeinschaft engagieren sich verschiedenste Vereine, die das Fest stemmen. „Wir bemühen uns immer, für jeden etwas anzubieten. Das Schöne ist: Wir haben treue Gäste. Selbst bei schlechtem Wetter kommen Leute, so dass die Schausteller nie allein auf Platz stehen.“

