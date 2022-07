Charity-Lauf in den Braunschweiger Schloss-Arkaden

Eine besondere Wohltätigkeitsaktion macht zurzeit in den Schloss-Arkaden Station: „Walk & give“ lautet das Motto. Bis zum 9. Juli sind Läuferinnen und Läufer aus mehreren Vereinen aus Braunschweig und dem Umland auf einem Laufband aktiv und versuchen, so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Pro gelaufenem Kilometer werden dem jeweiligen Verein zehn Euro gespendet. Die Spender wurden vom Veranstalter expika gewonnen – der Verein organisiert die bundesweite Aktion.

Zum Hintergrund: Ein ganzes Jahr lang halten in rund 30 deutschen Städten mehrere tausend Aktive aus vielen Vereinen ein Laufband in Bewegung und sammeln Spenden für den Vereinsnachwuchs oder für andere von ihnen ausgewählte Projekte. Der Verein expika, der alles koordiniert, befasst sich seit Längerem mit Bildungsprojekten rund um Bewegungsangebote und gesunde Ernährung für Kinder. Nach mehreren Stationen in Sachsen und Berlin sowie in Wolfsburg ist Braunschweig die sechste Stadt, in der die Tour gastiert.

Per Internet und vor Ort werden Spenden entgegengenommen

Auf dem Youtube-Kanal „Walk and Give Germany“ kann das Geschehen live verfolgt werden. Zum Auftakt am Dienstag begab sich ein Team der Eintracht-Braunschweig-Stiftung auf das Laufband. Über die Website www.walk-give.de oder auch vor Ort in den Schloss-Arkaden kann man bis zum 9. Juli eine feste Summe oder einen selbst zu bestimmenden Betrag pro gelaufenem Kilometer spenden. Unterstützung für die Eintracht-Braunschweig-Stiftung habe bereits Rewe zugesagt, teilt der Verein expica mit: Das Unternehmen werde 500 Euro für die Arbeit an den zahlreichen Stiftungsprojekten spenden.

Diese Vereine sind an den Folgetagen mit dabei und erhalten pro gelaufenem Kilometer 10 Euro: Refugium Flüchtlingshilfe (Mittwoch, 6. Juli, 13 bis 16 Uhr), Laufclub BlueLiner (Mittwoch, 6. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr), Braunschweiger Laufclub (Donnerstag, 7. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr) und FC Schwülper (Freitag, 8. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr).

Spaß-Sport-Abzeichen am Samstag

Am Samstag, 9. Juli, lädt zum Abschluss der Laufaktion die Krankenkasse „BIG direkt gesund“ von 13 bis 18 Uhr zu den „BIG Family Games“. Bei einfachen Disziplinen rund ums Laufen, Werfen, Koordinieren und Springen können Familien das Spaß-Sport-Abzeichen der „BIG Family Games“ absolvieren, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem wird unter den teilnehmenden Vereinen an der Lauf-Challenge „walk & give“ noch ein Spendenscheck in Höhe von 500 Euro bereitgestellt von den Schloss-Arkaden, verlost.

