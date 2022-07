Sommer-Welle: Personalengpässe im Braunschweiger Klinikum

Der Chefarzt des Instituts für Mikrobiologie, Infektiologie, Laboratoriumsmedizin und Krankenhaushygiene am Braunschweiger Klinikum, Prof. Hamid Hossain, hält konsequente Hygienemaßnahmen und eingeschränkte Besuchszeiten im Krankenhaus weiterhin für wichtig

Neue Virus-Varianten, die Sommerwelle: Am Mittwoch liegt die Inzidenz in Braunschweig bei 896. Zwar verzeichnet das Städtische Klinikum aktuell einen leichten Rückgang an Corona-Patienten, angespannt bleibt aber die Personallage, wie Prof. Dr. Hamid Hossain, Chefarzt des Instituts für Mikrobiologie, Infektiologie, Laboratoriumsmedizin und Krankenhaushygiene, auf BZ-Anfrage erläutert:

Wie stellt sich die Corona-Lage im Braunschweiger Klinikum derzeit dar?

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Patienten sind weiterhin nicht erstrangig wegen Corona in unserem Klinikum. Die meisten Patienten werden wegen anderer Erkrankungen aufgenommen und bringen Corona mit. Auch auf den Intensivstationen lagen in den letzten Wochen nur vereinzelt Patienten mit Corona und auch dort nicht vorrangig wegen, sondern mit Corona.

Wirkt sich die neue Omikron-Variante auf die Krankenhäuser aus?

Die Zahl der positiven Patienten im Klinikum beträgt seit April/Mai konstant circa 30 Patienten pro Tag. In den letzten Tagen ist tendenziell ein leichter Rückgang zu verzeichnen, heute liegen beispielsweise 23 Patienten im Klinikum, davon niemand auf der Intensivstation.

Wie stark belastet die neuerliche Welle derzeit das Klinikum?

Die Belastung kommt nicht vorwiegend durch erkrankte Patienten, sondern durch erkranktes und damit fehlendes Personal. Im März war aufgrund der sehr hohen Inzidenzen die Zahl der Personalausfälle so groß, dass einige Bereiche an die absolute Belastungsgrenze gekommen sind. Mit Beginn des Sommers und der warmen Temperaturen hatten wir eigentlich deutlich niedrigere Inzidenzen und damit auch eine Entspannung der Situation erwartet. Die Sommerwelle mit den hochansteckenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 bei gleichzeitig in der Öffentlichkeit und Schulen größtenteils aufgehobenen Abstands- und Hygieneregeln hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht und zu einer dramatischen Zunahme der Inzidenzen geführt.

Davon betroffen sind weniger die Patienten, weil es sich nicht um krankenhauspflichtige Symptome handelt. Betroffen ist vor allem die Normalbevölkerung und damit auch das Krankenhauspersonal. Dadurch entstehen erneut Engpässe, und die Situation ist immer noch angespannt.

Um der Problematik Herr zu werden, werden alle Hygienemaßnahmen konsequent weiter aufrechterhalten. Gleichzeitig haben wir die Besuchszeit von bisher 12 Uhr bis 18 Uhr auf 15 Uhr bis 18 Uhr reduziert. Diesen Weg mussten wir zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter gehen, da über den Besuch nachweislich auch das Virus vermehrt ins Klinikum eingebracht wurde.

Durch die Reduktion der Besuchszeit ergibt sich auch eine Reduktion des möglichen Eintrags. Hier bitten wir den Besuch auf maximal eine Stunde zu beschränken und während des Besuchs unbedingt die FFP2-Maske zu tragen. Ansonsten besteht das echte Risiko, dass der Besuch unerkannt und ungewollt den Besuchenden/Angehörigen infiziert. Das ist bereits geschehen und muss im Sinne der Patienten unbedingt vermieden werden.

Wir hoffen mit diesen Maßnahmen einigermaßen durch die Sommerwelle zu kommen. Wir können nur hoffen, dass sich die Inzidenzen bald wieder rückläufig entwickeln und wir eine Verschnaufpause vor dem Herbst haben.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de