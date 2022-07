Musische Bildung Musische Akademie in Braunschweig und New Yorker trennen sich

Die Musische Akademie des CJD Braunschweig und das Modeunternehmen New Yorker gehen künftig getrennte Wege.

Dies bestätigte CJD-Sprecherin Jenny Braun unserer Zeitung. Die Aufkündigung der umfänglichen Zusammenarbeit erfolge in bestem gegenseitigen Einvernehmen zum Jahresende. Dann verlasse die Musische Akademie ihr bisheriges Domizil am Neustadtring und ziehe auf den CJD-Campus in die Georg-Westermann-Allee.

CJD: „Angebote künftig besser verzahnen und für unsere Kunden zugänglicher machen“

Zuvor hatten sich CJD-Gesamtleiter Kirk Chamberlain und der Akademie-Leiter Uwe Gelowik in einem Schreiben an alle Schüler und Teilnehmer der Musischen Akademie gewandt, in der rund 1700 Kinder, Jugendliche und Erwachsenen in den Sparten Musik, Kunst, Tanz und Urban Culture ausgebildet und betreut werden.

„Wir haben uns nach sorgfältiger interner Prüfung dazu entschieden, unsere Angebote künftig besser zu verzahnen und für unsere Kunden zugänglicher zu machen“, heißt es darin. Die Angebote der Musischen Akademie blieben in der Qualität weiterhin bestehen – es änderten sich nur die Räumlichkeiten. Sogar neue innovative Angebote, Kurse und Workshops seien geplant.

Darüber hinaus, so das Schreiben, das der Redaktion vorliegt, solle mit der Rückkehr in die Georg-Westermann-Allee ein „Campus 5.0“ verwirklicht werden, „der in der Region 38 seinesgleichen sucht“ – auch mit Ausweitung der Angebote an den Wochenenden und in Ferienzeiten.

Jetzt sollten die musische Bildung und die schulische Bildung wieder enger verzahnt werden. Deshalb würden die Angebote der Musischen Akademie ab sofort stärker in die CJD-Kitas und CJD-Schulen transportiert, „indem wir gemeinsam pädagogische Konzepte weiterentwickeln und Synergien nutzen“.

Angebote sollen auch weiterhin allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der Region zur Verfügung stehen

Für die Schülerinnen und Schüler schaffe das auch kurze Wege und Zeitersparnis. Die Angebote der Musischen Akademie stünden darüber hinaus „auch weiterhin allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der ganzen Region zur Verfügung“.

New Yorker hatte die Musische Akademie als Partner stark gefördert. „Wir danken New Yorker und Herrn Friedrich Knapp von ganzem Herzen für die tatkräftige und umfängliche Unterstützung in all den Jahren“, heißt es bei der Musischen Akademie.

Neben der Bereitstellung des Gebäudes am Neustadtring habe Knapp mit persönlichem Engagement jährlich die Förderung von rund 300 Kindern und Jugendlichen unterstützt. Jetzt freue man sich „auf viele spannende Neuerungen und Entwicklungen und auf die neue Musische Akademie im CJD“.

