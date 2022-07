Polizei stellt vermutlichen Fahrraddieb in Braunschweig

Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei einen möglichen Fahrraddieb in Braunschweig in der Sophienstraße gestellt. Ein Braunschweiger habe die Beamten wegen eines möglichen Fahrraddiebstahls gerufen, berichtet die Polizei.

Die Streife haben im unmittelbaren Nähe drei Jugendlichen antreffen können. Als sich die Polizeibeamtinnen zu erkennen gaben, seien alle in unterschiedliche Richtungen mit ihren Fahrrädern geflüchtet. Durch eine kurze Verfolgung zu Fuß konnte einer der Jugendlichen, 16 Jahre alt, eingeholt und gestellt werden, heißt es weiter.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es konnten laut Polizei noch zwei weitere Fahrräder aufgefunden werden. Insgesamt drei Fahrräder seien durch die Polizei sichergestellt worden, um den Eigentümer zu ermitteln. Der 16-Jährige war alkoholisiert und wurde abschließend nach Hause in die Obhut der Mutter übergeben, berichtet die Polizei.

Mehrere Wertstofftonnen brennen in der Braunschweiger Weststadt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben drei Wertstofftonnen in der Braunschweiger Emsstraßegebrannt. Einer dieser Tonnen konnte nach eigenen Angaben durch die hinzugerufene Polizei in Zusammenarbeit mit einem Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. So habe die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten ausführen müsse. Diese meldete, dass es im unmittelbaren Nahbereich zu einem weiteren kleinen Brand gekommen sei, der durch eine andere Feuerwehreinheit jedoch bereits gelöscht wurden.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Helmstedt- Unbekannte bohren in Tank und stehlen Benzin

Zwei Fahrzeuge in Wolfsburg gestohlen – Polizei hofft auf Zeugen

Mann fährt mit über 4 Promille auf der A2 bei Braunschweig

Bei der Fahndung im Nahbereich, nach möglichen Verursachern, wurde ein weiterer Brand entdeckt. Hier wurde durch einen Anwohner bereits die Feuerwehr verständigt. Nur durch das schnelle Handeln beider Anwohner konnte ein Übergreifen auf angrenzende Mülltonen verhindert werden.

Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de