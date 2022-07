Wird Braunschweigs Innenstadt im Winter stärker leuchten?

Foto: Bernward Comes

Bunte Sterne leuchten zur Weihnachtszeit in den Bäumen zwischen Dom und Münzstraße.

Für mehr Winterbeleuchtung in der Innenstadt hat der Verwaltungsausschuss kürzlich ein Förderprogramm beschlossen. Die von Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa eingebrachte Förderrichtlinie soll Innenstadtunternehmen motivieren, sich für die Beleuchtung ihrer Viertel und Straßenzüge zu engagieren.

Unter bestimmten Voraussetzungen können laut der Stadtverwaltung auch Quartiers- oder Werbegemeinschaften Fördergelder erhalten. Dafür sind insgesamt bis zu 50.000 Euro vorgesehen, um einmalige Investitionskosten in Höhe von maximal 5000 Euro zu fördern.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir möchten so dazu beitragen, die Attraktivität der Innenstadt während der dunklen Jahreszeit weiter zu steigern, und damit die im Innenstadt-Dialog formulierten Ziele verfolgen“, erklärt Leppa in einer Pressemitteilung. „Rund um den Weihnachtsmarkt und am Altstadtmarkt kümmert sich das Stadtmarketing bereits um eine stimmungsvolle Beleuchtung. Mit Unterstützung des Arbeitsausschusses Innenstadt wird das Stadtmarketing jetzt auf die Anliegerinnen und Anlieger zugehen, um über die Fördermöglichkeit zu informieren.“

Anträge für mehr Licht in Braunschweig jetzt stellen

Bis zum 30. September können Eigentümer und Mieter von Geschäften sowie Quartiers- und Werbegemeinschaften eine Förderung online unter www.braunschweig.d/winterbeleuchtung beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass das geförderte Geschäft im Kern der Innenstadt liegt und die Beleuchtung in den öffentlichen Raum ausstrahlt. Außerdem müssen die Antragsstellenden sie für mindestens zwei Jahre betreiben und dabei energieeffiziente Leuchtmittel einsetzen.

Für Rückfragen steht das Stadtmarketing per E-Mail an winterbeleuchtung@braunschweig.de zur Verfügung.

Mehr zur Braunschweiger Innenstadt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de