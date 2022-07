Braunschweig. In Mascherode hat sich am Montag ein Müllmann verletzt. Die Braunschweiger Feuerwehr musste ihn aus einer misslichen Lage befreien.

In Mascherode hat sich am Montagmittag ein Müllwerker verletzt, weil er sich den Finger einklemmte. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Feuerwehr Braunschweig Feuerwehreinsatz in Braunschweig: Daumen in Müllwagen eingeklemmt

Ungewöhnlicher Einsatz für die Braunschweiger Feuerwehr am Montagmittag: Im Buchenkamp in Mascherode hat sich ein Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma verletzt. Der Mann hatte sich den Daumen zwischen einer Tonne und dem Einzugsapparat des Müllwagens eingeklemmt – und konnte sich aus der misslichen Lage nicht befreien.

Kurz nach 12 Uhr eilten Kräfte der Ortsfeuerwehr Mascherode sowie der Braunschweiger Berufsfeuerwehr zu dem Einsatz im Süden Braunschweigs – mit der Meldung „Person in Müllfahrzeug eingeklemmt“. Vor Ort stellte sich die Lage weit weniger dramatisch dar: Unter anderem mit Spreizern und Schraubenziehern, so Einsatzleiter Jörg Hollstamm, konnten die Feuerwehrleute den Mitarbeiter befreien, nachdem er vorher durch einen Notarzt wegen seiner starken Schmerzen behandelt wurde. Die Mülltonne wurde von der Feuerwehr zerkleinert.

Verletzter Müllwerker kommt ins Krankenhaus

Der verletzte Müllwerker wiederum wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Schwer verletzt wurde er allerdings nicht. Der Einsatz konnte nach zirka einer Stunde beendet werden. An solch einen Einsatz könne er sich innerhalb der letzten 10, 20 Jahre nicht erinnern, so der Einsatzleiter.

