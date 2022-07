Braunschweig erhält Niedersachsens Klima-Zukunftspreis

Großer Erfolg für die Stadt Braunschweig. Die Verwaltung wird erstmals im großen Ideen-Wettbewerb der Niedersächsischen Kommunen ausgezeichnet. Der Klima-Zukunftspreis geht nach Braunschweig. Doch auch die Konkurrenz hatte gute Ideen.

Nur alle zwei Jahre rufen Landesumweltministerium und Städte- und Gemeindetag die Kommunen auf, sich mit guten Ideen am Wettbewerb „Klima Kommunal“ zum Klimaschutz zu beteiligen. Seit dem Jahr 2010 ist dies der Falle. Unter 38 Teilnehmern gelang es der Stadtverwaltung nun, in die Runde der Preisträger vorzustoßen. Die Stadt beteiligte sich erstmals am Wettbewerb.

Sieger dürfen Preisgeld nicht behalten

Die Jury entschied: Braunschweig wird mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet und erhält 10.000 Euro Preisgeld. Dazu sagt Umweltdezernent Holger Herlitschke: „Das Preisgeld fließt als Einnahme in den Haushalt.“

Der Zukunftspreis ist ein Sonderpreis. Damit werden Konzepte ausgezeichnet, die auf Umsetzung warten. Das gilt auch für Braunschweigs Wettbewerbsbeitrag: Das neue Klimaschutzkonzept soll erst nach den Ferien vom Rat der Stadt beschlossen werden und den Weg weisen, damit Braunschweig möglichst bis zum Jahr 2030 klimaneutrale Stadt wird. Vor zwei Jahren erhielt den Preis die Stadt Borkum für ihren Plan, bis zum Jahr 2030 emissionslose Nordsee-Insel zu werden.

Einer der beiden Hauptpreise ging dieses Jahr nach Göttingen. Für das Klimaschutzprogramm und den „Klima-Check in Beschlussvorlagen“. Herlitschke sagt: „Auch wir wollen Klimafolgen in Beschluss-Vorlagen ausweisen. Die Göttinger waren schneller.“

Heizen mit dem Eisspeicher

Politisch in Braunschweig nur angedacht wurde, was in Wahrenholz bereits umgesetzt ist: Die Gemeinde im Landkreis Gifhorn hat ein nachhaltiges Heizverfahren per Eisspeicher in Betrieb, und erhielt darum wie Göttingen die Auszeichnung „Niedersächsische Klimakommune 2022“.

Weitere Klima-Leuchtturm-Projekte in Niedersachsen, die andere Kommunen inspirieren sollen: Die Stadt Neustadt am Rübenberge wurde für ihr Starkregen-Risikomanagement ausgezeichnet. Die Region Hannover erhielt den Preis für ein Förderprogramm, das Dachdämmung mit Solarförderung verbindet. Die Gemeinde Alfhausen im Landkreis Osnabrück wurde ausgezeichnet für E-Auto-Ladeinfrastruktur, Verkehrskonzept und Nahwärme per Biogas. Die Gemeinde Bad Zwischenahn erhielt den Preis für ein regionales Freiflächen-Energiekonzept. Der Landkreis Schaumburg schließlich wurde für eine besonders energiesparende Beheizung des Hallenschwimmbads sowie der zwei angrenzenden Sporthallen in Bad Nenndorf ausgezeichnet.

