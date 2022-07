Taksim-Restaurant in Braunschweig: Eröffnung rückt näher

Es schien ein Plan ohne gutes Ende zu sein. Seit vier Jahren steht das ehemalige McDonald’s am Braunschweiger Bohlweg leer. Seit mehr als zwei Jahren bemüht sich Süleyman Durak, dort seinen Traum vom Taksim-Restaurant wahr werden zu lassen. Nun sagt Durak: „Endlich Licht am Ende des Tunnels.“

Das Taksim ­– benannt nach dem beliebten Ausgeh-Viertel in der türkischen Metropole Istanbul – soll zu einer Bereicherung der Braunschweiger Gastronomie werden. Im Innern ist das ehemalige Burger-Restaurant längst umgebaut. 200 Gäste sollen Platz finden. Etwa 30 Mitarbeiter will Durak einstellen. Türkische Spezialitäten soll es geben. Ein gehobenes Preisniveau ist anvisiert.

Die Endabnahme für das Taksim-Restaurant in Braunschweig ist erfolgt

Taksim – das schien bislang jedoch Traum zu bleiben. Corona, gerissene Lieferketten, all dies, so Durak, habe für Verzögerungen gesorgt. Allerdings beharrte Durak auch selbst darauf, dass Köche aus der Türkei das Essen zubereiten sollten. Wohnungen, sagte er, habe er sogar besorgt. Doch die Anforderungen sind hoch, sollen Nicht-EU-Ausländer eine Arbeitsgenehmigung in Deutschland erhalten. Inzwischen ist es gelungen. Durak sagt: „Die fünf Köche sind da.“

Und auch eine zweite Hürde sei genommen: „Die Bauabnahme liegt hinter uns. Die Endabnahme ist erfolgt.“ Nachbesserungen hatte es zuvor gegeben. Und auch das dritte Ziel sei erreicht: „Mit dem Stadtmarketing wurden Flächen auf dem Bohlweg vereinbart, die wir für die Außengastronomie nutzen können. Der Vertrag liegt vor. Ich muss ihn nur noch unterschreiben.“ Wie hoch genau die Zahl der Tische und Stühle dort ausfallen wird, müsse noch ausgetestet werden.

Taksim-Betreiber: Wir fahren jetzt alles hoch und prüfen die Systeme

Hinter den zugeklebten Scheiben des Restaurant haben unterdessen die Vorbereitungen für die Eröffnung begonnen. Durak berichtet: „Wir fahren jetzt alles hoch und prüfen die Systeme. Einen genauen Eröffnungstermin gibt es darum noch nicht.“

Was noch zu tun ist, erklärt er so: „Der Ton-Ofen muss etwa drei bis vier Tage ununterbrochen brennen, damit er richtig funktioniert. Am Wochenende haben wir erstmals den Holzkohlegrill in Betrieb genommen und getestet, ob die Lüftungsanlage problemlos arbeitet.“

Der Eröffnungstermin für das Taksim am Bohlweg soll in Kürze feststehen

Die Liste sei aber noch lang: „Die Klimaanlagen sind letztmals vor zwei Jahren gelaufen. Wir wissen noch nicht, wie sie die Zeit überstanden haben.“ Die Kosten hätten natürlich auch im Auge behalten werden müssen. „Wir haben mit dem Druckauftrag für die Speisekarten gewartet, bis alle Auflagen erfüllt waren. Die Speisekarten fehlen also noch.“

Seine Prognose: „Ich rechne damit, dass wir in der nächsten Woche wissen, wo wir überall noch nacharbeiten müssen und wie lange das dauern wird. Davon wird der Eröffnungstermin abhängen.“

