Sommer-Buchtipps aus der Stadtbibliothek Braunschweig

Edgar Selge erzählt von einem Zwölfjährigen in den 1960er Jahren. Der Vater Gefängnisdirektor, der Krieg noch nicht lange vorbei, die Brüder in politischen Konflikten mit den Eltern ­– da bleibt nur die Flucht in die Phantasie.

Foto: Rowohlt / Verlage