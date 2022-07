Braunschweig. Am Samstag wollen wieder Rechtsextreme durch die Stadt ziehen. Anlass ist das Sommerfest im linken Kulturzentrum Nexus. Gegenprotest ist angekündigt.

Rechtsextremismus Zoff in Neonazi-Partei – Trotzdem Demo in Braunschweig

Das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“ ruft für Samstag, 23. Juli, zu einer Kundgebung auf. Das Motto: „Nexus bleibt – WRG nazifrei!“ WRG steht für das Westliche Ringgebiet – und dort feiert das linke Kulturzentrum Nexus am Samstag ab 15 Uhr sein Sommerfest mit Kinderprogramm, Musik und vielem mehr. Aus diesem Anlass hatte die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ schon vor etlichen Wochen eine parallel dazu stattfindende Demonstration angekündigt: „Schließen statt feiern – Nexus dicht machen“, so die Parole.

Laut der Polizei beginnt die Demo der Rechtsextremen um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Dann soll ein Aufzug folgen, unter anderem vorbei am Hagenmarkt und auch über die Frankfurter Straße, wo sich das Nexus befindet. Das „Bündnis gegen Rechts“ hat seine Kundgebung ebenfalls für 14 Uhr angesetzt, Start ist an der Frankfurter Straße, Haltestelle Helenenstraße. Die Polizei wird wieder mit einem großen Aufgebot präsent sein. Außerdem ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Demo-Aufruf des Bündnisses heißt es: „Die stadtbekannten Neonazis haben in den letzten Wochen im Westlichen Ringgebiet wieder mehrfach offen Kinder und Jugendliche bedroht und angegriffen. Wir wollen unsere Solidarität zeigen sowie unsere Kritik und Forderungen auf die Straße bringen. Kommt vorbei und solidarisiert euch mit den Betroffenen rechter Gewalt. Kein Platz für Nazis!“

Wird in Braunschweig genügend gegen Rechtsextreme getan? Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Kreisverband der Partei „Die Rechte“ hat seine Auslösung bekanntgegeben

Innerhalb der Partei „Die Rechte“ gibt es offensichtlich Differenzen. Der Kreisverband Braunschweig-Hildesheim hatte am 8. Juli in dem Messenger-Dienst Telegram seine Selbstauflösung bekanntgegeben. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Nur soviel: „Es wird Zeit für Veränderungen.“

Möglicherweise steht das Vorgehen in Zusammenhang mit einer Wohnungsdurchsuchung bei einem führenden Mitglied des Kreisverbands in Braunschweig, die einen Tag vorher stattgefunden hatte. Diese wiederum hatte laut den Rechtsextremen mit Ermittlungen zu einem Vorfall vom März 2021 zu tun: Damals war am Antifa-Café ein Fahrradanhänger in Flammen aufgegangen – es besteht der Verdacht eines Brandanschlags durch Rechtsextreme.

Bundesvorsitzender Worch: Selbstauflösung ist ein Akt politischer Feigheit

Heftige Kritik an der Selbstauflösung des Kreisverbands kam vom Bundesvorsitzenden der Partei, Christian Worch: „Ich verurteile die Selbstauflösung des Kreisverbandes Braunschweig als einen Akt politischer und persönlicher Feigheit“, ist seit einigen Tagen auf der Internetseite der Partei zu lesen.

Worch kommentiert dort mögliche Hintergründe der Wohnungsdurchsuchung und kommt zu folgendem Fazit: „Jetzt aus Angst, gegen den ganzen Kreisverband (oder dessen Vorstand) könne wegen Bildung einer ,kriminellen Vereinigung’ ermittelt werden, den Verband aufzulösen, ist schlichtweg Blödsinn. Insbesondere auch, weil Medien und politische Gegner, aber auch Ermittlungsbehörden, daraus natürlich eine Art von Schuldeingeständnis konstruieren werden.“

Mehr über Rechtsextremismus in Braunschweig

Christian Worch: Demo in Braunschweig findet statt

Und Worch legt sofort noch nach: „Inzwischen kursiert auch das Gerücht, die für den 23. Juli in Braunschweig angemeldete Demonstration werde abgesagt. Dieses Gerücht hat keinen realen Hintergrund“, schreibt er. „Anmelder und Veranstalter der Demonstration ist nicht der (selbstaufgelöste) Kreisverband, sondern das bin ich in meiner Eigenschaft als Privatmann. Ich sehe nicht den geringsten Grund, die Demonstration abzusagen.“ Dass Worch als Veranstalter einer Kundgebung in Braunschweig auftritt, ist nicht außergewöhnlich, sondern war schon wiederholt der Fall.

Auch wenn sich der Kreisverband nun nach eigenen Angaben selbst aufgelöst hat, so sind Anhänger der Partei offensichtlich weiterhin aktiv. Auf Telegram kritisieren sie in dem Kanal „Die Rechte Braunschweig Hildesheim“ Worchs Äußerungen und seine Beharren auf der Kundgebung. Außerdem kündigen sie dort unter anderem einen Infostand auf dem Johannes-Selenka-Platz im Westlichen Ringgebiet an – für Samstag, 23. Juli, um 14 Uhr, nicht weit entfernt von der Kundgebung des „Bündnis gegen Rechts“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de