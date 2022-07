Jetzt noch für Klimaschutzpreis in Braunschweig bewerben

Noch bis 31. August können sich Braunschweiger, Initiativen und Unternehmen, die sich für den Klimaschutz engagieren, um den Klimaschutzpreis der Stadt bewerben. Insgesamt stehen laut Verwaltungsmitteilung Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung, über deren Verteilung auf die Einzelpreise eine unabhängige Jury entscheide. Darüber hinaus hätten die Gewinner die Möglichkeit, ihr Projekt in einem kurzen Videoporträt vorzustellen und so in der Stadt noch bekannter zu werden.

Umweltdezernent Holger Herlitschke: „Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt und zeigen Sie, wie vielfältig Klimaschutz in Braunschweig aussieht.“

Thema des Klimaschutzpreises: „Weniger ist mehr“

Der Wettbewerb habe dieses Jahr das Thema „Weniger ist mehr! – Reparieren, Teilen, Upcycling“. Gesucht sind demnach Projekte, bei denen die Wiederverwendung, das Reparieren, Tauschen und Aufbessern gefördert wird, bei denen Neues aus Altem produziert wird oder bei denen eine gemeinschaftliche Nutzung im Fokus steht.

„Wildcard“ ist offene Kategorie

Neben dem Themenpreis gibt es die „Wildcard“: eine offene Kategorie für Bewerbungen, die sich nicht auf das diesjährige Thema beziehen, sondern in anderer Weise Klimaschutz betreiben. Die feierliche Preisvergabe wird Anfang 2023 erfolgen.

Die Wettbewerbsunterlagen und weitere Informationen können hier heruntergeladen werden.

Weitere Informationen erteilt Rabea Saad unter der Telefonnummer (0531) 4706334 oder per E-Mail an klimaschutzpreis@braunschweig.de.

Frühere Gewinner des Braunschweiger Klimaschutzpreises

