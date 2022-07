Jetzt wird’s galaktisch – Perry Rhodan kommt nach Braunschweig

Braunschweig. Die bundesweiten Perry-Rhodan-Tage laden das ganze Universum ins Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühle“ in Braunschweig ein.

In dieser Collage ist Weltraumheld Perry Rhodan mit seinen Flotten bereits in Braunschweig gelandet.

Science-Fiction-Freunde in Braunschweig und in der Region horchen jetzt auf: Perry Rhodan kommt nach Braunschweig – und zwar vom 26. bis 28. August 2022

Dann wird es im Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühle“ in Braunschweig intergalaktisch, wie die Perry-Rhodan-Fanzentrale in Sierksdorf mitteilt.

Eine der größten Fanveranstaltungen der Weltraum-Community seit den Corona-Lockdowns

Denn lädt der Held der größten Weltraumserie der Welt das ganze Universum in die „Mühle“ ein, heißt es in der Einladung. Die Braunschweiger müssten aber keine Angst vor einer Invasion Außerirdischer haben – „Perry Rhodan lädt das Universum ein“ ist nur das Motto der 4. bundesweiten Perry-Rhodan-Tage, diesmal in Braunschweig.

Dann feiern Leserinnen und Leser und Autoren eine der ersten größeren Fanveranstaltungen der Weltraum-Community seit Beginn der Corona-Krise – und das kurz vor dem Erscheinen des nächsten Jubiläumsheftes mit Folge 3200. Seit 1961 erscheint jede Woche ein Heftroman, der die fortlaufende Serie weitererzählt.

Zusammen mit dem Braunschweiger Förderverein Phantastika Raum & Zeit wird die „Mühle“ zum Treffpunkt für Science-Fiction-Fans und kostümierte Cosplayer. Schon 1999 fand dort ein Event (ThoreCon) unter Beteiligung zahlreicher Rhodan-Autoren, Redakteure und Zeichner statt.

Autoren und Zeichner der Weltraumserie sind in Braunschweig mit von der Partie

Auch diesmal werden Autoren, Zeichner und Verlagsmitarbeiter als Gäste vor Ort sein und über ihre Arbeit und die Zukunft der Serie erzählen. Es gibt Lesungen und Gesprächsrunden. Mehrere Vereine und Händler sind mit ihrem Angebot in der „Mühle“ vertreten, Künstler stellen ihre Werke aus.

Es beginnt am Freitag, 26. August, gegen 18 Uhr mit einem „Welcome“ in der Weltraumbar „Old Rocketman“. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Hauptprogramm beginnt am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, jeweils um 10 Uhr.

Der Eintritt kostet 25 Euro für beide Tage, 18 Euro für Samstag und 12 Euro für Sonntag. Alle Informationen: www.con.prfz.de

