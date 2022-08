Braunschweig: Mann findet verpacktes Notebook an Haltestelle

Ein ehrlicher Finder hat am Montag ein Notebook bei der Braunschweiger Polizei in der Münzstraße abgegeben. (Archivbild)

Der Besitzer oder die Besitzerin wird sich freuen: An einer Straßenbahnhaltestelle in Braunschweig hat ein Mann am Montagabend ein originalverpacktes Notebook gefunden. Der Finder gab das hochwertige Gerät bei der Polizei in der Münzstraße ab. Wo genau der Mann das Notebook fand, teilt die Polizei nicht mit.

Die Beamten haben das Gerät entgegengenommen. Jetzt wird der „Verlierer“ gesucht. Diese oder dieser kann sich bei der Polizei in Braunschweig melden: (0531) 4763115.

red

