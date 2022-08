Braunschweigerin entdeckt gestohlenes Fahrrad auf Onlineplattform

Experte Steffen Bolte von der Braunschweiger Polizei erklärt, was beim Fahrradschlosskauf zu beachten ist und wie die Räder abgeschlossen werden sollen. Video: Stefan Lienert

So sichern Sie Ihr Fahrrad am besten

So sichern Sie Ihr Fahrrad am besten

Von Sonntag auf Montag ist einer 30-jährigen Frau in Braunschweig ein Fahrrad gestohlen worden. Am Mittwoch meldete sich das Opfer bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Fahrrad auf einer Onlineplattform wieder aufgetaucht sei und nun zum Verkauf stehen würde. Die Beamten konnten laut Pressemitteilung gemeinsam mit der 30-Jährigen an der Verkaufsadresse den Verkäufer antreffen. Die Frau konnte individuelle Merkmale ihres Fahrrades erklären, sodass eine Identifizierung möglich war.

Gegen den 65-jährigen Verkäufer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls ein. Die Polizei bietet die Möglichkeit, das eigene Fahrrad registrieren zu lassen. Somit liegen der Polizei bei einem möglichen Diebstahl bereits Informationen über das Fahrrad vor, die eine spätere Identifizierung des Fahrrades ermöglichen, wenn Fahrräder gefunden werden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de