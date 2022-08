Braunschweiger Kraftspender auf Tour für krebskranke Kinder

Im Training für die Kraftspender-Tour 2022. Hier in Salzdahlum am Start (von links): Thomas Lampe (Verein Weggefährten), Christian Rau, Ulf Rogaß, Torsten Bierwisch, Jörg Kühn, Ulf Christian Blume, Christoph Siemers, Bernhard Walsdorf, Micheal Siano (Städtisches Klinikum Braunschweig) und Jachin Schwalbe.

Wenn die „Friends For Life“ und die „Brunswick Wheelers“ zur großen Tour auf dem Rennrad aufbrechen, dann kann man was erzählen.

Erstens ist es immer toller Sport, denn die Ausdauersportler sind drahtig durchtrainiert und fit wie die Turnschuhe. Zweitens ist es stets für einen guten Zweck, denn sie sind auch im Sozialen echte Vorbilder. Und drittens steckt meistens ein starkes Bild dahinter – eine ausgeklügelte Geometrie, die für eine Marke steht: Hinter diesem starken Zeichen versammeln sich starke Typen mit einem weichen Herzen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So war es schon bei der Löwenherz-Tour, als die Truppe gemeinsam mit gehandicapten Ausdauersportlern auf einer herzförmigen Route 2800 Kilometer durch ganz Deutschland fuhr. Eine medial vielbeachtete Tour de Inklusion.

Und so war es zuletzt beim „Memorial Ride“, ein extremer, eiskalter Ritt durch die Nacht, der im Januar 2020 zur Gedenkstätte Auschwitz in Polen führte, um an das größte Menschheitsverbrechen zu erinnern. Samt Botschaft: So etwas darf sich niemals wiederholen.

Die Spenden sollen der geplanten Kinderoase des Vereins Weggefährten zugute kommen. Es ist ein Haus für tumorkranke Kinder und ihre Eltern

Diesmal bauen sie ein Haus! Die Rede ist von der Kraftspender-Tour 2022, die am 1. September am Braunschweiger Rathaus startet. Es geht darum, die geplante Kinderoase des Vereins Weggefährten mit einem kräftigen Spendenbetrag zu unterstützen.

Hintergrund: Geplant wird gerade nahe des Städtischen Klinikums ein neues Haus als Refugium für tumorkranke Kinder und ihre Eltern. Motor des Projekts ist der Verein Weggefährten um den Braunschweiger des Jahres 2021, Thomas Lampe. Die Kinderoase, sagt er, ist auf einem guten Weg, und ja, man sei zuversichtlich, dass sie realisiert werden könne. Doch, und auch das gehört zur aktuellen Wahrheit, die finanziellen Rahmenbedingungen für Bauprojekte haben sich gerade dramatisch verschlechtert.

Umso gelegener kommt jetzt eine Aktion wie die Kraftspender-Tour der „Friends For Life“ und der „Brunswick Wheelers“ um den Macher und Motivator Torsten Bierwisch herum, ein Kerl, der so lange nicht Ruhe gibt und vor Ideen sprüht, bis mal wieder so ein heißes Projekt in der Röhre ist.

Wie kam er aufs Haus? „Das Fahren nach dem GPS-Muster des ,Hauses vom Nikolaus’ ist schon lange in meinem Kopf. Schon beim Löwenherz hatte sich eindrucksvoll gezeigt, dass sich ein Bild besser im Bewusstsein verankert. Wir wollen ja Aufmerksamkeit!“, erzählte er unserer Zeitung. Und in der wiederum las er von den Kinderoasen-Plänen. Schon gibt Bierwisch Kette: „Das passt! Die ,bauen’ ein Haus – und wir unterstützen das. Das ist unser Weg: So etwas bringen wir nach vorn.“

Sie bauen ein Haus: Kraftspender-Tour 2022. Foto: Jürgen Runo

Ohne eine Mannschaft, die im Team mitzieht und gleichzeitig voller Individualisten steckt, ist so etwas allerdings nicht denkbar.

Diesmal bei der Hausbau-Kraftspender-Tour (siehe Graphik) für die Weggefährten haben sie sich 1200 Rad-Kilometer und 240 Lauf-Kilometer draufgepackt, symbolisch eingefräst als Route auf der niedersächsischen Karte. Ein unglaublicher Aufwand in Organisation und Logistik, dazu das Training. In nicht mal drei Tagen, eher zweieinhalb, wollen sie durch sein.

23 Mann auf Tour – ein Kraftakt, der seine Wirkung nicht verfehlen wird

Ein Kraftakt, der seine Wirkung nicht verfehlen wird. 23 Mann auf Tour – elf Radfahrer in zwei Gruppen, sechs Begleitpersonen fürs Radteam, fünf Läufer samt einer Begleitperson. Anvisiert ist ein Spendenziel von 20.000 Euro. Das darf aber auch mehr werden. Das würde auch den Schirmherrn, Braunschweigs früheren Oberbürgermeister Ulrich Markurth, freuen.

Die einprägsame Haus-Konstruktion in einer Kombination aus Fahren und Laufen soll ja nicht nur das geometrische Haus-des-Nikolaus-Problem in der Route lösen helfen, übrigens gar nicht so einfach, sondern auch in erster Linie vor allem möglichst viele Angriffspunkte für Spenden bieten.

Also fangen wir doch schon mal an. Hier der Spendenlink: betterplace.org/p108933

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de