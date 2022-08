Kultursommer im Braunschweiger Magniviertel: Es geht weiter

Die Rock-Coverband Mr. Nice Guy tritt am Samstag beim Magni-Kultursommer in Braunschweig auf.

Auch wenn’s in diesem Jahr bekanntlich noch immer kein Magnifest geben kann, haben die Engagierten im Viertel mit dem Kultursommer ein buntes Alternativprogramm auf die Beine gestellt. An diesem Wochenende, 2. bis 4. September, startet nun der dritte Teil des Kultursommers, wie Michael Rathke, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, ankündigt.

Ort des Geschehens ist dieses Mal die Karrenführerstraße. Mit Unterstützung des Stadtmarketings habe man ein buntes Programm für die ganze Familie organisiert, so Rathke. Los geht es am Freitag, 2. September, um 18 Uhr. DJ Stefan von der Tanzschule Hoffmann stimmt die Gäste auf die Pur-Coverband ein, die um 21 Uhr die Bühne betritt.

„Abenteuerland – Die PUR Coverband“ nimmt alle mit auf eine eigene Reise von „Drachen sollen fliegen“, über „Lena“ und „Wenn sie diesen Tango hört“ bis zu „Funkelperlenaugen“ und „Du kannst flippen, flitzen, fliegen und das größte Pferd kriegen. Du kannst tanzen, taumeln, träumen“.

Am Samstag, 3. September, erwartet die Besucher des Kultursommers ab 13 Uhr ein buntes Programm aus Tanzshows und viel Musik, um 15.30 Uhr beginnt eine große Modenschau mit den ansässigen Firmen aus dem Magni-Viertel. Mit dabei sind der Herrenausstatter Mens Gala, das Geschäft by Netta, Shoes & Accessoires Jojeco, Yoga Ambiente und die Brauterei.

Ab 19 Uhr darf getanzt werden – von Wiener Walzer bis zu Diskofox. DJ Stefan von der Tanzschule Hoffmann legt auf. „Ab 21 Uhr betritt dann Mr. Nice Guy die Bühne und rockt den Abend“, sagt Michael Rathke. Die professionelle Rock-Coverband serviert die Nummer-1-Hits der 80er und 90er.

Die Pur-Coverband Abenteuerland ist am Freitag, 2. September, in Braunschweig zu erleben. Foto: Michael Seidel

Mit „Pretty in Pink“ leben die 50er wieder auf

Am Sonntag, 4. September, öffnet die ADTV-Tanzschule Hoffmann für alle Interessierten ihre Türen zum „Tag der offenen Tür“. Auf und vor der Bühne zeigen die Tänzerinnen und Tänzer Auszüge aus den aktuellen Shows. Ab 18.30 Uhr folgt „Pretty in Pink“ mit einer Rock‘n‘Roll-Show. „Oldies waren gestern, heute laden Pretty in Pink die Songs neu auf“, heißt es in der Ankündigung. „Frecher, rockiger Sound und zuckersüßer, mehrstimmiger Gesang. So lassen sie die 50er wieder lebendig werden.“

