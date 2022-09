Braunschweig. Angebote rund um Praktikum, Ausbildung, Studium, Quereinstieg und vieles mehr: Mehr als 80 Aussteller informieren am Wochenende bei der Jobmesse.

Die Jobmesse Braunschweig findet wieder in der Volkswagen-Halle statt.

Ausbildung und Beruf Jobmesse in Braunschweig: Tausende Karrierechancen

Mehr als 80 Aussteller informieren an diesem Wochenende, 3./4. September, bei der Jobmesse in der Volkswagen-Halle über Karrierechancen sowie Studien- und Ausbildungsplätze. Wie die Werbe- und Messeagentur Barlag ankündigt, wird für jeden etwas geboten: vom Praktikum bis zum Quer- und Wiedereinstieg für Besucher über 50. Auch Weiterbildung sei ein großes Thema.

Mit dabei sind unter anderem die Westermann-Gruppe, die Stadt Braunschweig, Aldi, die Diakonie, New Yorker und der Zoll. Jobmesse-Projektleiterin Christin Singer sagt: „Um Bewerber und Arbeitgeber face-to-face und ohne die digitale Anonymität zusammenzuführen, sind Karriere-Events der beste Weg. Der Fachkräftemangel und der Personalbedarf sind groß.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Workshop bei der Braunschweiger Jobmesse

Auch neben den Messeständen dreht sich ihr zufolge alles rund um die Karriere. „In Workshops, die von Karrierecoach Lena Meckenstock durchgeführt werden, lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie an ihren Traumjob kommen, von der Berufsorientierung über das perfekte Anschreiben bis zum überzeugenden Bewerbungsgespräch“, so Singer. Hinzu kommen Vorträge verschiedener Referenten, ein kostenloser Bewerbungs-Check und ein Bewerbungsfotoservice.

Die Jobmesse findet am Samstag, 3. September, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 4. September, von 11 bis 17 Uhr in der Volkswagen-Halle statt. Weitere Informationen zu allen Ausstellern und Programm unter www.jobmessen.de/braunschweig.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de