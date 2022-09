Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Sport in Braunschweig

Sport in Braunschweig Braunschweigs Basketballer atmen auf: Trainingszeit gesichert

Eine Mitteilung der Stadtverwaltung hat bei der SG Braunschweig für gehörigen Wirbel gesorgt: Dem Verein wurde Ende August mitgeteilt, dass die Turnhalle der IGS Franzsches Feld bis auf Weiteres für den Vereinssport geschlossen bleibe, da der Hallenboden saniert werden müsse. Die Verantwortlichen im Verein knieten sich rein und organisierten innerhalb kürzester Zeit Ersatz-Trainingsflächen für 21 Mannschaften. Keine leichte Aufgabe angesichts der Knappheit an Trainingshallen und -flächen in der Stadt. Doch dann stellte sich raus: Alles nur ein großes Missverständnis!

Etwas unscheinbar: Der Eingang zur kleinen Turnhalle der IGS Franzsches Feld befindet sich auf dem Schulhof. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Es gibt nämlich zwei Hallen, die zur IGS Franzsches Feld gehören: eine große Dreifeld-Sporthalle und eine kleine Turnhalle. In der Dreifeldhalle trainieren jeden Nachmittag die Basketballer, zuvor wird die Halle für den Schulsport genutzt. Die kleine Turnhalle wird ausschließlich von Schulen genutzt.

Missverständnis fiel zufällig auf

„Als wir das Schreiben bekamen, sind wir natürlich davon ausgegangen, dass es sich um unsere Sporthalle handelt. Dass es eine weitere, kleine Halle gibt, wussten wir gar nicht“, sagt Trainer André Granson. Er hatte mitbekommen, dass es vor einiger Zeit durch die Dachluken in die Sporthalle geregnet hatte: „Die Info, dass es Schäden am Bodenbelag gebe, passte also gut ins Bild.“

Eher zufällig fiel das Missverständnis nun auf – der neue Trainingsplan ist damit Makulatur. Die Basketballer sind dennoch erleichtert, denn ansonsten hätten Mannschaften unter anderem auf die Outdoor-Sportanlage im Westpark ausweichen und sich die Trainingszeit in anderen Hallen mit anderen Mannschaften teilen müssen. „Wir sind glücklich, dass wir wie gewohnt die große Sporthalle mit dem Schwingboden nutzen können“, so Granson.

In der kleinen Turnhalle muss der Bodenbelag erneuert werden

Die kleine Turnhalle von innen: Die Sanierung ist fortgeschritten, nun aber wurden größere Schäden am Bodenbelag festgestellt. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Nochmal zur Klarstellung: Die Dreifeld-Sporthalle in der Grünewaldstraße war kurzzeitig für Arbeiten gesperrt, steht jetzt aber seit Dienstag wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung.

Die kleine Turnhalle an der IGS, die bereits seit über einem Jahr saniert wird – neue Fenster, neue Heizdecke, neuer Prallschutz –, bleibt länger gesperrt als geplant, da beim Vorhaben, den Bodenbelag zu reparieren, erhebliche Mängel festgestellt wurden, so die Auskunft der Stadt. „Die Turnhalle bleibt daher weiterhin geschlossen, mindestens bis zu den Herbstferien“, so Stadtsprecher Adrian Foitzik. Den Hauptnutzern – das sind die IGS Franzsches Feld und die Freie Schule – sei das mitgeteilt worden.

