Braunschweig: Falsche Handwerker erbeuten über 2.000 Euro

Braunschweig. Fiese Betrugsmasche am Heidberg: Da in ihrer Straße aktuell Bauarbeiten stattfinden, wurde eine 82-Jährige am Dienstag nicht misstrauisch.

Falsche Handwerker haben in Braunschweig-Heidberg mehr als 2.000 Euro Bargeld von einer 82-Jährigen gestohlen. Die Täter klingelten laut Braunschweigs Polizei am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Wohnungstür der Frau. „Vor der Tür stand ein Mann in dunkler Arbeitskleidung. Er gab an, dass er die Heizkörper überprüfen muss“, berichtet die Polizei.

Da in der Straße der Anwohnerin aktuell diverse Bauarbeiten stattfänden, sei die Frau nicht misstrauisch geworden und ließ den Mann in ihre Wohnung. „In diesem Augenblick erschien ein zweiter Mann.“ Während sich die Braunschweigerin mit einem der Fake-Handwerker unterhielt, verschwand der andere Mann in ihrem Schlafzimmer, um angeblich den dortigen Heizkörper zu überprüfen. Als er nach einiger Zeit fertig war, sagte er, dass die 82-Jährige den Raum für etwa 20 Minuten nicht betreten dürfe, da er dort mit Gas gearbeitet hätte. Anschließend gingen die Männer.

Braunschweig: Falsche Handwerker verschaffen sich Zeitvorsprung

Die Braunschweigerin stellte nach Ablauf der 20 Minuten fest, dass mehrere Schränke in ihrem Schlafzimmer geöffnet und durchwühlt waren. Insgesamt fehlten mehr als 2.000 Euro Bargeld. Die Frau informierte die Polizei. Die Beamten führten vor Ort eine Spurensuche durch und haben die Ermittlungen aufgenommen.

