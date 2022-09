Braunschweiger Streetfood-Knast will Außengastro

Jetzt ist auch schon egal. Im KNAST gibt´s nur noch Take-away. Das Gezerre um die Außenangastro hat Alex und Casi weichgekocht. „Die Sommersaison ist eh fast vorbei“, sagt Carsten Ruthmann, „jetzt sind wir wieder bei Original Streetfood.“ Heißt, kaufen und wieder gehen.

2019 sind Carsten Ruthmann (Casi) und Alexander Lehmann (Suschi) gestartet. Das Konzept: Soulfood, wie sie es nennen, oder auch „Cumin, Zimt und Musik.“ Eine Mischung aus arabischer, afrikanischer und indischer Küche. Der Laden ist . Eigentlich wollten sie ihr Lokal an der in der Friedrich-Wilhelm-Straße 45 erweitern. Heißt: Außengastronomie. „Seit wir hier angefangen sind, arbeiten wir an diesem Thema“, erzählt Carsten Ruthmann. Der 55-jährige kann sich in Rage reden. „Es ging immer hin und her“, erzählt er.

Carsten Ruthmann (55) und Alexander Lehmann (33) in ihrem Lokal "Alex und Casi´s Knast" mitten im Kultviertel. Foto: Robert Wenke

Anfangs lief es vielversprechend. Das Stadtmarketing habe die beiden Gastronomen sehr unterstützt, die Verkehrs-AG habe ihre Bedenken wegen der Hochspannungsleitungen, die über die Straße führen, zurückgenommen. Zwischenzeitlich haben die KNAST-Jungs auch mehr Tische und Stühle rausstellen können. „Das war ein Entgegenkommen in der Coronazeit“, erklärt Ruthmann. Die Biertischgarnituren, die zuletzt vor dem Lokal standen, waren allerdings nicht recht. „Das Stadtmarketing wollte lieber Plastiktische und -stühle“, sagt Ruthmann, „das passt doch nicht zu uns. Plastik geht gar nicht.“

Hat sich jetzt alles erledigt, denn die Feuerwehr sagt Nein. Egal ob Plastik oder Holz. Die Stadt erklärt: „Zum Brandschutz gehört, dass ein Gebäude einen zweiten Rettungsweg hat. Bei vielen Gebäuden in der Friedrich-Wilhelm-Straße wird aufgrund der baulichen Struktur dieses Quartiers dieser zweite Rettungsweg lediglich über die Drehleiter der Feuerwehr gewährleistet, über die im Brandfall die Bewohner das Gebäude verlassen können, wenn der übliche Ausgang nicht passierbar ist.

Eine Drehleiter braucht eine geeignete Aufstellfläche. Hier kommt in der Friedrich-Wilhelm-Straße der Fahrdraht der Straßenbahn als besonderes Problem hinzu: Aufgrund des Fahrdrahts kann die Schienentrasse nicht als Aufstellfläche für die Drehleiter genutzt werden, wie unmittelbar einleuchtet. Im Jahr 2014 gab es dazu umfangreiche Gespräche zwischen allen Beteiligten, um die Notwendigkeiten der Feuerwehr und die Wünsche der Anlieger zu berücksichtigen. Dabei wurde mittels Drehleiterstellproben Aufstellflächen ermittelt, die zwingend benötigt werden, um die 2. Rettungswege sicherzustellen. Die nicht benötigten Flächen können zur Quartiersgestaltung genutzt werden.

Unter Berücksichtigung der geschilderten Sicherheitsaspekte kann die Freisitzfläche des „Knast“ nicht vergrößert werden. Dies würde eine Aufstellfläche beeinträchtigen und dazu führen, dass nicht alle Gebäude und Etagen in diesem Bereich von der Drehleiter abgedeckt werden könnten. Der Feuerwehr ist nicht bekannt, dass die Freisitzfläche im Lockdown erweitert worden sein soll.“

Carsten Ruthmann kann und will dieser Argumentation nicht folgen: „Mir hat ein Feuerwehrmann unter der Hand gesagt, dass sehr wohl von der Mitte der Straße aus gelöscht werden kann“, ereifert er sich. Und sein Partner Alexander Lehmann fügt an: „Wir verstehen das Problem, wir wollen natürlich auch, dass die Feuerwehr im Notfall schnell an jedes Haus hier kommt. Wir haben der Feuerwehr gesagt: Unsere Tische sind schnell weggeräumt, im Zweifel fahrt ihr einfach drüber.“

Außerdem würden morgens bis elf Uhr beide Seiten der Friedrich-Wilhelm-Straße zugeparkt werden. „Das ist doch viel schlimmer als leichte Tische und Stühle, da kommt erst recht kein Löschfahrzeug durch bis auf den Gehweg“, sagt Lehman. Und überhaupt: „Der Autoverkehr müsste hier komplett raus, damit dieses Viertel eine Aufenthaltsqualität bekommt“ – sind sich die beiden einig.

