Lkw kippt in Braunschweig auf die Seite.

Feuerwehr Braunschweig Lkw kippt in Braunschweig um – Vollsperrung bei Broitzem

Zwischen Stiddien und Broitzem hat sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein Lkw-Unfall ereignet. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Braunschweig verlor der Lkw-Fahrer in seinem vollbeladenen Fahrzeug von Stiddien aus kommend in einer Rechtskurve die Kontrolle und kam links von der Fahrbahn ab. Der Lkw stürzte anschließend um.

Der unverletzte Lkw-Fahrer konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und nahmen auslaufende Flüssigkeiten wie Öl auf, um eine Verschmutzung umliegender Felder zu verhindern. Die Bergung des Lkw sei aufwendig, hieß es von der Feuerwehr weiter. Sie werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Busverkehr muss umgeleitet werden

Für die Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße vollgesperrt werden. Der Busverkehr musste umgeleitet werden und zog Verspätungen auf sich. Im Einsatz waren neben Kräften der Südwache der Berufsfeuerwehr Braunschweig auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rüningen und Broitzem.

