Braunschweig. Braunschweigs Polizei hat am Montag auf der Hamburger Straße aufgeschlagen. Es ging viel um Drogeneinfluss – und Marihuanapflanzen.

Braunschweigs Polizei hat am Montag stundenlang auf der Hamburger Straße kontrolliert – und einige Verstöße aufgezeichnet. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Polizei-Großkontrolle in Braunschweig: „Vielzahl von Verstößen“

Die Braunschweiger Polizei hat am Montag mehrere Stunden lang den Verkehr auf der Hamburger Straße kontrolliert – und bei der Aktion eine „Vielzahl an Verstößen“ festgestellt. Was genau ist bei der Großkontrolle im Norden Braunschweigs rausgekommen?

Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen 12 und 20 Uhr weit über einhundert Verkehrsteilnehmer überprüft. Bei elf Personen stellte die Polizei fest, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren. Diesen wurden Blutproben entnommen. Zudem leiteten die Beamten Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Straßenverkehrsordnung ein.

Ein 47-jähriger Braunschweiger fiel der Polizei besonders auf: Die Beamten fanden bei der Kontrolle seines Wagens sechs Marihuanapflanzen. Diese wurden beschlagnahmt.

