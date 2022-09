Seit etlichen Tagen wirbt „Fridays for Future“ auch in Braunschweig für den nächsten Klimastreik.

Klimawandel Heute: Klimastreik von „Fridays for Future“ in Braunschweig

Zum elften Mal ruft „Fridays for Future“ an diesen Freitag weltweit zum Klimastreik auf. Es gehe unverändert um die Einhaltung der 1,5°-Grad-Grenze und um eine angemessene Krisenbewältigung, heißt es in der Ankündigung. Auch in Braunschweig wird wieder demonstriert.

Beginn ist um 14 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Schlossplatz, wie die Pressesprecherin der Braunschweiger Ortsgruppe, Nele Evers, mitteilt. Im Anschluss führt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung findet wieder auf dem Schlossplatz statt, dort wird auch die Braunschweiger Band Maniax spielen.

„Fridays for Future“ fordert Sondervermögen von 100 Milliarden Euro

„Wir erleben, wie sich Krisen immer weiter verschärfen und gegenseitig befeuern. Es braucht jetzt schnelle, wirksame klimapolitische Maßnahmen“, sagt Evers. „Deshalb fordern wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro: Damit könnte zum Beispiel die Energiewende extrem beschleunigt und deutschlandweit kostengünstiger ÖPNV umgesetzt werden.“

International fordere die Bewegung unter dem Motto #PeopleNotProfit eine klare Priorisierung von Menschenrechten und Ökosystemen vor Konzerninteressen. „Von der deutschen Regierung erwarten wir entschlossene Maßnahmen zur Emissionsreduktion und das Wahrnehmen historischer Verantwortung – beispielsweise durch angemessene Entschädigungszahlungen, aber auch das Einbeziehen der Perspektiven und Forderungen von Menschen aus schon heute stark von der Klimakrise betroffenen Staaten in klimapolitische Entscheidungen.“

Route durch Braunschweig ist barrierefrei

Anna Lenja Epp, ebenfalls Sprecherin für „Fridays for Future“ in Braunschweig betont: „Unser Klimastreik am 23. September soll für so viele Menschen wie möglich zugänglich sein. Deshalb haben wir besonders auf Barrierefreiheit geachtet. Unsere Route zum Beispiel teilt sich an der Münzstraße und der letzte Block läuft eine kürzere Strecke Richtung Hagenmarkt, wo sich beide Routen wieder treffen. Hierdurch können die Teilnehmer*innen selbst entscheiden, wie viel sie laufen möchten und können. Außerdem werden unsere Kundgebungen direkt auf der Bühne in Deutsche Gebärdensprache übersetzt.“

Mehr Informationen zum Streik: www.fff-braunschweig.de/naechste-demo

