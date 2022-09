Unfall in Braunschweig Unfall in Braunschweig: Auto fährt in Hauseingang

Im Süden Braunschweigs ist am Mittwochmorgen ein Auto in einen Hauseingang gerast. Beide Insassen verletzten sich bei dem Unfall.

Braunschweig. Am Mittwochmorgen ist am Zuckerbergweg in Braunschweig ein Auto mit zwei Insassen in ein Haus gerast. Beide Beteiligte wurden verletzt.