In der Braunschweiger Weststadt ist am Mittwoch eine Senioren überfallen worden (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Brutaler Raubüberfall auf Seniorin in Braunschweigs Weststadt

In der Braunschweiger Weststadt hat sich am frühen Mittwochnachmittag in einer Wohnung ein Raubüberfall ereignet. Nach Angaben der betroffenen 80-jährigen Frau standen um kurz nach 14 Uhr zwei Männer vor der Tür. Diese haben sich dann unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung verschafft, schreibt die Polizei. Die beiden durchsuchten die Wohnung und erzwangen unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen.

Nach ersten Ermittlungen stahlen die Täter einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag sowie weitere Wertgegenstände aus der Wohnung. Das 80-jährige Opfer wurde unverletzt in der Wohnung zurückgelassen, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Braunschweiger Opfer gibt Hinweise zu den Tätern

Das Opfer gab eine Beschreibung der Täter ab: Der eine etwa 30 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet, schwarzes Cap. Der zweite Täter: Etwa 45 Jahre alt, etwas kleiner als der andere Täter, leicht korpulent, dunkel gekleidet, schwarzes Cap. Die ältere Frau wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst betreut. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf das Tatgeschehen oder die Täter geben können, sich bei unter (0531) 4762516 zu melden.

