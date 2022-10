Braunschweiger Schule musste Harz-Klassenfahrt abbrechen

Drei Klassen des 6. Jahrgangs der IGS Querum in Braunschweig hatten sich auf ihre Klassenfahrt nach Quedlinburg im Landkreis Harz eigentlich gefreut. Doch der mehrtägige Ausflug endete in einer mittleren Katastrophe. Am Abend vor dem eigentlichen Abreisetag mussten die rund 70 Kinder und Lehrkräfte bereits ihre Koffer packen. Alle Schüler mussten am späten Abend gegen 22.30 Uhr von ihren Eltern aus dem Harz abgeholt werden.

Beim Streit mit dem Hotelier wurde offenbar eine Lehrerin verletzt

Vorausgegangen war dem abrupten Ende offenbar ein Streit: Elternberichten zufolge soll der Hotelier die Kinder angebrüllt und verlangt haben, dass sich diese nach dem Abendessen auf ihre Zimmer zurückziehen sollen. Als ein Bett beschädigt wurde – die Rede ist von einer lockeren Schraube – soll es zum Streit zwischen den Lehrkräften und dem Hotelier gekommen sein, bei dem sogar eine Lehrerin verletzt worden sein soll. Eltern zufolge soll es ein Handgemenge mit dem Hotelier gegeben haben.

Drei Klassen der IGS Querum mussten ihre Klassenfahrt am Vorabend der eigentlichen Abreise abbrechen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Die Schule will sich gegenüber unserer Redaktion nicht zu dem Vorfall äußern und verwies die Anfrage weiter an das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig (RLSB). Die Behörde bestätigt: „Es ist zutreffend, dass die IGS Querum eine Klassenfahrt in den Harz vorzeitig abbrechen musste, weil es nach Auskunft der Schule einen Streit zwischen den Lehrkräften und dem Hotelier gegeben hat, bei dem auch eine Lehrerin verletzt worden sein soll.“ Einige Schülerinnen und Schüler seien dabei gewesen, „aber nicht direkt involviert“. Der Lehrerin soll nach Angaben von Eltern Hausverbot erteilt worden sein.

Die Klassenfahrt sei auf Empfehlung der hinzugerufenen Polizei abgebrochen worden, so das Landesamt. Weitere Details wolle man nicht nennen, da die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall nach Kenntnis des Landesamtes noch nicht abgeschlossen seien. Den Namen des Hotels wollten weder das Landesamt noch die Eltern nennen, so dass unsere Redaktion keine Möglichkeit hatte, den betroffenen Hotelier um eine Stellungnahme zu bitten und ihn seine Sicht der Dinge schildern zu lassen. Der Vorfall hat sich Ende September ereignet.

Nach Angaben von Eltern war ursprünglich eine Jugendherberge Ziel der Klassenfahrt gewesen, da diese aber derzeit zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werde, nehme sie aktuell keine Gäste auf. Deshalb sei die Schule auf ein Hotel ausgewichen.

Manche Kinder weinten – Schüler und Lehrer psychologisch betreut

Ein Leser, der angibt, seine Informationen von einem Teilnehmer der Fahrt zu haben, schreibt: „70 Kinder mussten Donnerstagabend privat aus Quedlinburg abgeholt werden. Kinder weinten. Eine logistische Leistung der Lehrer. Manche Eltern waren auch im Urlaub. So darf keiner mit unseren Kindern umgehen.“

Die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte seien im Anschluss vom Schulpsychologischen Dienst betreut worden und werden dies bei Bedarf auch weiterhin, so die Auskunft der Pressestelle des RLSB: „Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern ist nach Angaben der Schulleiterin sehr ruhig und besonnen mit der Situation umgegangen.“ Die Schule werde vom Fachbereich Recht des Landesamtes beraten und unterstützt.

