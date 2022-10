Sonderfahrten der BSVG zum Heimspiel von Eintracht Braunschweig

Fußballfans beim letzten Eintracht-Heimspiel am 16. September. Die BSVG plant für die Anreise der Fans am Samstag zusätzliche Busse und Straßenbahnen ein. (Archiv)

Anlässlich des Heimspiels von Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli setzt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) zusätzliche Stadtbahnen und Busse ein. Nach Angaben des Pressesprechers der BSVG plant sie für die Anreise zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Stadion (Schwarzer Berg) einzusetzen.

Die Bahnen sollen vor Spielbeginn vom Hauptbahnhof ab 10.31 Uhr fahren. Sie ergänzen die regulären Fahrten der Tramlinien 1 und 2, sodass es in einer kurzen Taktung in Richtung Stadion geht. Die Tramlinie 1 wird außerdem von Zusatzbahnen ab 11.34 Uhr zwischen der Station Heideblick in Wenden und dem Stadion verstärkt.

Sonderbusse unterstützen Linien 424 und 429 in Braunschweig

Außerdem fährt die Buslinie 424 fährt ab 11.05 Uhr eine zusätzliche Tour von Wendhausen über Essenrode, Grassel, Bevenrode, Waggum, Bienrode und Wenden zum Stadion. Zusätzliche Fahrten um 11.05, 11.35, 11.50 und 12.10 Uhr ab der Station Helenenstraße verstärken auch die Buslinie 429.

Die Busse fahren von der Hamburger Straße über den Mittelweg zum Stadion. Auch nach dem Spiel stehen für die Fußballfans diverse Sonderbahnen und -busse bereit. Für die Linie 424 in Richtung Wendhausen setzt die BSVG einen Sonderbus ein.

Eintrittskarten gelten als Fahrkarten im Braunschweiger Stadtgebiet

Das Spiel der Braunschweiger gegen die Hamburger findet am Samstag, den 8. Oktober um 13 Uhr im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig statt. Die Eintrittskarten zum Spiel gelten ab 10 Uhr, drei Stunden vor Spielbeginn als Fahrkarten in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet Braunschweig. In der Tarifzone 40 gelten die Karten dann bis Betriebsschluss.

